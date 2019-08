Internos de unidade prisional recebem certificado do Curso de Barbeiro

Com quase 3 meses de duração, os 12 internos se formaram pelo programa "Conhecimento que liberta" que funciona dentro da unidade | Foto: Divulgação/Seap

Manaus - Entrega de certificados do curso profissionalizante de barbeiro para reeducandos da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), foi realizado nesta segunda-feira (12), pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com a empresa cogestora Umanizzare Gestão Prisional. A cerimônia aconteceu na unidade prisional que está localizada na Estrada do Puraquequara, Km 02, ramal Bela Vista.

A primeira turma contou com 12 participantes. Com duração de quase três meses e carga horária de 60 horas, o curso faz parte do Núcleo de Aprendizagem Profissional (NAP), no qual está inserido o programa “Conhecimento que Liberta”.



Durante as aulas, os reeducandos conheceram as ferramentas e técnicas do corte de cabelo, além de aprenderem tendências atuais de cortes masculinos, como moicano e undercut (tipo de corte utilizado por celebridades do Brasil e do mundo, em que se passa a máquina nas laterais e deixa o cabelo comprido em cima).

O diretor da UPP, Jean Carlo de Oliveira, frisou sobre a nova perspectiva de futuro que os reeducandos passam a vislumbrar por meio de cursos profissionalizantes. “Cursos como o de barbeiro trazem autonomia na geração de renda para as pessoas privadas de liberdade quando saem do sistema prisional, pois podem se tornar empreendedores do seu próprio negócio”, opinou.

Para colocarem em prática o que aprenderam, os reeducandos irão concorrer a vagas de cabeleireiros para atuar nas barbearias que serão criadas em cada uma das galerias da unidade, fazendo o corte de cabelo dos outros internos.

Cursos de capacitação

A Seap também promoveu o curso de eletricista na UPP. Ainda neste mês, está previsto o início do curso de conservação e limpeza.

*Com informações da assessoria