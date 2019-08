Jucea inicia treinamentos no interior para procedimentos digitais

Manaus - A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) inicia nesta quinta-feira (15) uma série de treinamentos no interior do estado, com foco nos procedimentos digitais da autarquia. O objetivo dos treinamentos é capacitar secretários de Finanças, Meio Ambiente, Saúde ou de Vigilância Sanitária, assim como os agentes de desenvolvimento e contadores em geral dos municípios.



A primeira localidade a receber a visita da equipe técnica da Jucea é Itacoatiara. O treinamento no município também atenderá participantes das cidades de Urucará, Itapiranga, Silves, São Sebastião do Uatumã e Urucurituba.

O workshop faz parte do programa Facilita Empresa Amazonense, e será realizado nesta quinta (15) e sexta-feira (16), na sede do Senac de Itacoatiara, localizado na rua Adamastor de Figueiredo, Centro.

No treinamento, ministrado pelo diretor financeiro, Caio Augustus, e pelo assessor da presidência da Junta, Edmilson Barbosa será apresentado como fazer o procedimento de solicitação de viabilidade; preenchimento do Documento Básico de Entrada (DBE); criação do Registro Digital; Certidões Online; entre outros temas.

De acordo com o presidente da Junta Comercial, Enio Ferrarini, é fundamental que todos os cidadãos do Amazonas possam e saibam usufruir dos benefícios que traz o processo digital. Ele assegura que esses treinamentos alcançarão todo o estado.

“O processo digital liberta o cidadão do ônus de ter que vir para Manaus ou mandar documentos para Manaus para fazer o processo de abertura de empresa. Mas também entendemos da necessidade de capacitá-los para tais processos. Nossa missão é integrar todo o estado, com pessoas capacitadas”, afirmou o presidente da autarquia.

Treinamento em Manaus

Em março deste ano, a Junta Comercial do Amazonas capacitou mais de 600 usuários nos procedimentos digitais da instituição, que passou a receber somente processos enviados de forma 100% digital no dia 15 de abril.

*Com informações da assessoria