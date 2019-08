Vídeo: Caçamba com materiais de pavimentação tomba em via de Manaus

Manaus - Uma caçamba tombou no conjunto Eldorado, situado na rua doutor Amadeu Furtado, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro Sul de Manaus, por volta de 12h desta terça-feira (13). De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), não houve vítimas.

O IMMU também informou ao Portal Em Tempo que a caçamba transportava materiais de pavimentação e, no momento do tombamento, somente o condutor estava no veículo. O Instituto frisou que não houve danos ao trânsito do bairro, porque a via é situada dentro do conjunto.

O Instituto disse ainda que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não precisou ser acionado e os agentes do Instituto estão no local e realizam o monitoramento da área.

Em resposta ao Portal Em Tempo sobre o incidente, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) disse que o fato ocorreu devido a um rompimento de uma rede de drenagem na via, que não suportou o peso do veículo e cedeu.

A Secretaria informou ainda que, no local, uma equipe do IMMU e da Seminf trabalharam para solucionar o ocorrido. "Salientamos que o incidente não acarretou danos de qualquer espécie. Após o erguimento do veículo, os trabalhos na área continuam normalmente", frisou o órgão em nota.

Assista ao vídeo:

| Autor: Divulgação / Trânsito Manaus

Carreta tomba

Após o acidente que ocorreu, na manhã dessa segunda (12), onde uma carreta tombou na avenida Efigênio Salles no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul da Capital, em meio a uma curva fechada localizada próxima a uma casa de shows, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) interditaram a via, por algumas horas, para a retirada do veículo.