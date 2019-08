Alunos arrecadam doações para zoológico do Tropical Hotel Manaus

Manaus- A UniNorte já iniciou as ações do tradicional Trote Solidário, promovido pelos calouros de vários cursos da instituição. Alimentos, brinquedos e kits de higiene estão na lista de arrecadações que contemplam diversas instituições filantrópicas e, também, o zoológico do Tropical Hotel.

Pelo curso de Direito, os calouros realizam, até o final de agosto, uma campanha de arrecadação de frutas e verduras que serão doadas para o zoológico do Tropical Hotel, que teve o acolhimento de 200 animais prejudicado devido à suspensão das atividades. Além disso, os alunos vão doar bichinhos de pelúcia para animais órfãos abrigados nos Institutos Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). Essa é uma forma usada para suprir a falta da família por perto, proporcionando acolhimento e diminuindo o estresse dos animais resgatados.

Seguindo a programação, os cursos de Biomedicina, Farmácia e Enfermagem realizam a palestra “Desenvolvimento da Inteligência Emocional”, cuja entrada é um quilo de alimento ou um brinquedo. Tudo o que for arrecadado será doado para as famílias que perderam as casas no incêndio que atingiu o bairro Educandos, em 2018.

Até o final do mês, os cursos de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia da Informação arrecadarão kits de higiene para serem doados à Casa Mamãe Margarida. O Trote Solidário também envolve a Escola de Negócios e Hospitalidade da UniNorte, que realizará um ciclo de palestras para coletar doações e entregá-las ao Lar Dona Val, Casa do Idoso, Pequeno Nazareno, Raio de Sol e ao Serviço Jesuíta a Migrantes Refugiados (SJMR).

No último final de semana, alunos de Odontologia realizaram ação de orientação de higiene oral e escovação supervisionada no Centro Municipal de Educação Infantil Rosendo Neto, no bairro Cidade Nova. O grupo ainda distribuiu 100 kits de saúde bucal para as crianças que participaram da iniciativa.

De acordo com o coordenador de Extensão da UniNorte, Thiago Mendes, o Trote Solidário é uma iniciativa para receber os calouros e mostrar que, através da instituição, é possível promover ações que impactem positivamente na comunidade. “O Trote Solidário é importantíssimo para a UniNorte. Fortalece a política que adotamos de se voltar para a comunidade, dar a nossa contribuição, formar cidadãos, levar os conhecimentos aqui adquiridos para fora dos muros da faculdade”, afirmou.

*Com informações da assessoria