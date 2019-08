Animais do Zoológico do Tropical Hotel serão transferidos

Onça pintada é um dos animais da fauna amazônica que será transferida do hotel para outro espaço | Foto: Leonardo Mota

Manaus - O zoológico do Tropical Hotel, localizado na zona oeste de Manaus, encerrará as atividades após todos os animais serem destinados. As informações são do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). O órgão estadual, que notificou o empreendimento no dia 2 deste mês, acompanhará a destinação dos mais de 200 animais que vivem no local.



Ao todo, 234 animais serão destinados para outros empreendimentos em Manaus, que estão autorizados a receber, ou para outros estados.

A definição de destinar os animais a outros locais foi baseada no pedido do próprio zoológico, após notificação do Ipaam.

Macaco do zoológico do Tropical Hotel em Manaus | Foto: Leonardo Mota

De acordo com o gerente de Fauna do Ipaam, Marcelo Garcia, o Instituto está aguardando o plano de destinação do Tropical, mas o órgão já está articulando com alguns empreendimentos, licenciados aqui no Estado, que tenham condições de receber estes animais.



“A prioridade é que esses animais permaneçam aqui no Estado, uma vez que esta é a área de distribuição geográfica deles. Não havendo vagas para os mesmos, iremos buscar zoológicos, criadouros e mantenedores em outros estados”, disse.

Arara | Foto: Leonardo Mota

Garcia explicou ainda que, dos 234 animais que estão no local, a maioria já apresenta destinação para empreendimentos licenciados, tanto pelo Ipaam quanto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e que os animais que continuarem no zoológico, até sua destinação final, ainda receberão a atenção e os cuidados necessários.



O Ipaam tem acompanhado o caso desses animais desde a suspensão das atividades do hotel e esteve monitorando o empreendimento para assegurar a condição de vida das espécies.

Durante todas as visitas de monitoramento do órgão, foram constatados que todos estavam sendo alimentados e mantidos adequadamente.

* Com Informações da Assessoria