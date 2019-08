Vídeo: detentos trabalham em obras públicas no Amazonas

Internos passaram o dia trabalhando no trecho inicial da AM-070, próximo à ponte sobre o Rio Negro | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap) iniciou, nesta terça-feira (13), a segunda fase do projeto “Trabalhando a Liberdade”. Vinte reeducandos do Centro de Detenção Provisória Masculino II (CDPM II), localizado no km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), passaram o dia trabalhando no trecho inicial da AM-070, próximo à ponte sobre o Rio Negro.

A rodovia está sendo duplicada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas (Seinfra) e os reeducandos estão auxiliando na pintura do meio-fio, roçagem das margens e limpeza do pavimento para remoção de detritos, entre outros serviços de apoio.

O secretário da Seap, tenente-coronel Vinícius Almeida, visitou a obra e acompanhou de perto o trabalho dos internos ao longo da rodovia. Segundo ele, o sistema prisional do Amazonas está passando por um novo momento.

“A orientação do governador Wilson Lima é de que as secretarias trabalhem de maneira integrada e a Seap dá um grande passo na ressocialização dos presos. Além de dar uma nova profissão a eles, o objetivo é reduzir os custos do estado com o uso da mão de obra carcerária”.

Atualmente, o “Trabalhando a Liberdade” é um dos principais projetos de ressocialização da Seap, com o apoio da Embrasil Serviços, empresa cogestora do CPMD II. Ao todo, 157 reeducandos da unidade prisional participam do projeto. Para cada três dias trabalhados, o interno tem um dia de redução da sua pena.

Segundo o supervisor de projetos de remição do CDPM II, Ronald Francisco da Silva Correa, a primeira fase do “Trabalhando a Liberdade” foi realizada dentro das unidades da Polícia Militar do Amazonaa (PMAM), com obras de reformas e construções realizadas pelos reeducandos.

“Foi uma etapa importante para avaliar o comportamento dos apenados fora da unidade. Agora, partimos para ambientes abertos, como vias públicas e rodovias estaduais, ampliando as oportunidades de trabalho para um maior número de reeducandos”, explicou.

Remição da pena

Além dos 157 internos beneficiados pelo “Trabalhando pela Liberdade”, outros 112 reeducandos do CDPM II desenvolvem atividades internas para a remição da pena, por meio da realização de serviços gerais, corte de cabelo e artesanato. Hoje, 268 internos trabalham pela redução das suas penas. Isso representa quase 25% da população carcerária da unidade prisional, atualmente com 1.122 internos.

