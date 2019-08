Profissionais de enfermagem terão plano de melhoria no trabalho

O secretário Rodrigo Tobias e o presidente do Coren, Sandro André Pinto durante reunião | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e o Conselho Regional de Enfermagem (Coren) irão trabalhar em conjunto na construção de um plano de ação voltado para medidas que possam beneficiar os profissionais de enfermagem das unidades estaduais.

A medida foi discutida nesta terça-feira (13), na sede da Susam, durante uma reunião entre o secretário Rodrigo Tobias e o presidente do Coren, Sandro André Pinto.

Entre as ações que a secretaria e o conselho se comprometeram em trabalhar juntos estão as relacionadas a um redimensionamento melhor dos profissionais na rede, qualificação e melhorias no ambiente de trabalho.

“A secretaria tem trabalhado de forma transparente, buscando uma gestão participativa e ouvindo todos os atores importantes na construção desse novo momento na saúde. Ficamos felizes de saber que podemos contar também com o Coren nesse trabalho”, disse Rodrigo Tobias.

O presidente do Coren disse que a reunião foi produtiva, onde foi possível discutir cada ponto de sua pauta com o secretário e equipe técnica. Sandro afirmou que saiu motivado do encontro, colocando-se à disposição da Susam.

“O secretário e seus assessores foram atenciosos e se comprometerem em fazer tudo da melhor maneira possível para que a saúde do Estado caminhe melhor. Deixamos as portas do conselho abertas para, dentro do que pudermos ajudar, ajudarmos na construção de uma saúde melhor para nossa sociedade”, afirmou Sandro.

Além de Rodrigo Tobias, participaram da reunião com o presidente do Coren o secretário executivo da Susam, João Paulo Marques, a secretária executiva adjunta da capital, Dayana Mejia, e a coordenadora de ações de atenção à saúde da capital, Nayara Maksoud.

*Com informações da assessoria