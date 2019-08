Aades divulga lista de convocação dos candidatos inscritos no PSS

Manaus- A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social ( Aades ) começa nesta quinta-feira (15) a convocação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado (PSS) do Edital 002/2019 Projeto de Apoio à Implementação do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, celebrado em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), para a entrega de documentação comprobatória na sede da agência, na rua Major Gabriel, Centro.

A lista dos candidatos inscritos no PSS 002/2019 está disponível no site www.aades.am.gov.br . A convocação dos candidatos está disponível no Aviso 003, anexo II, do referido edital, em ordem alfabética, a partir de cargo pretendido, data e hora marcada prevista.

Os candidatos deverão atentar para a data e hora marcadas para a entrega dos documentos obrigatórios, conforme consta no Edital.

*Com informações da assessoria