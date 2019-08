Ordem maçônica no Amazonas elege novos representantes

A Grande Loja Maçônica do Amazonas (Gloman), uma das principais lojas de maçonaria do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus – A Grande Loja Maçônica do Amazonas (Gloman), uma das principais lojas de maçonaria do Amazonas, elegeu neste sábado (10), o novo grão-mestre, Marcelo Peixoto e grão-mestre-adjunto, Tufin Salin. O evento ocorreu na sede da Gloman, situada na avenida professor Nilton Lins, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

O administrador de empresas do ramo de comércio exterior Marcelo Peixoto, de 56 anos e o médico oftalmologista Tufin Salin foram eleitos por 90% de aprovação dos integrantes da ordem maçônica e irão tomar posse no dia 21 de setembro para assumirem as responsabilidades políticas administrativas da ordem Gloman. Marcelo Peixoto, que na atual gestão, ocupa o cargo de mestre-adjunto destaca que a nova gestão irá dar continuidade ao trabalho já realizado.



“Ocupo há 26 anos o cargo de mestre-maçom, e há três anos sou grão-mestre adjunto. Então com a minha experiência, espero poder auxiliar nas principais decisões da ordem e dar continuidade ao trabalho que tem sedo feito", destaca Peixoto.

A ordem política e administrativa da ordem maçônica funciona de forma semelhante as eleições e ordens da sociedade civil. Eleitos de forma democrática, o grão-mestre possui a função de ordenar questões econômicas, administrativas e políticas da ordem maçônica no poder legislativo, executivo e judiciário da ordem. Grão-mestre, corresponde a figura do governador e o grão-mestre adjunto, como vice, em uma simples comparação.

As eleições realizadas para definir grão-mestre e mestre adjunto são realizadas nas maçonarias no Brasil, em que cada estado brasileiro possui sua independência política e administrativa. No Amazonas, a escolha ocorre a cada três anos na Gloman, com direito a uma reeleição. Marcelo Peixoto destaca que são referentes ao triênio 2019-2022. E irão assumir as responsabilidades administrativas, políticas e financeiras.

As eleições aconteceram com a participação de duas chapas, a chapa vencedora contabilizou 631 votos, correspondendo a 90% de votos contabilizados. Atualmente, a Gloman possui 47 lojas sub-jurisdicionadas no Amazonas, sendo 21 na Capital e 26 no interior do estado.

Maçonaria no Amazonas