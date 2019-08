Mãe busca informações sobre filho desaparecido há mais de um mês

Madisson combinou de sair com a mãe no dia 6 de julho para tirar documentos, mas no dia combinado não apareceu | Foto: Divulgação

Manaus - O vendedor de churrasco Madisson Leno Rabelo Pinheiro, de 28 anos, morador do bairro Parque São Pedro, Zona Norte de Manaus, está desaparecido há mais de um mês. A família dele contou ao Portal Em Tempo, na tarde desta quarta-feira (14), que a não tem informações sobre o homem, desde o dia 30 de junho deste ano.



“A gente acabou de chegar do Instituto Médico Legal (IML), mas não havia nenhum registro de entrada de pessoas com as características dele. Eu já fui na casa onde ele morava com a esposa, mas ela diz que não sabe onde o Madisson está. Vamos voltar lá ainda hoje para tentar saber algo novo”, contou irmã do desaparecido, a comerciante Jeisabel Pinheiro Lima, de 33 anos.

Segundo a mãe, Nilzete Pinheiro, na data do desaparecimento, por volta das 8h, Madisson e ela se falaram por ligação telefônica. Na ocasião, ela teria marcado com o filho para irem juntos tirar os documentos dele, no dia 6 de julho. Conforme Nilzete, no dia agendado Madisson não deu notícias e, desde então, os familiares não conseguiram mais entrar em contato com ele.

Ainda segundo a família, a última vez em que Madisson foi na Rua João Monte Fusco, comunidade Leão de Judá, bairro Santa Etelvina, também na Zona Norte. O desaparecido possui uma tatuagem nas costas com a descrição “Nilzete”.

De acordo com Jeisabel, uma sobrinha contou que no dia do desaparecimento viu dois homens desconhecidos acompanhando Madisson. “Ela disse que viu ele com dois homens, mas que não sabe quem são e nem para onde foram. Estamos desesperadas em busca de notícias “, finalizou a mulher.

A comerciante pediu para quem puder colaborar com informações sobre o caso, que entre em contato com a família pelos números: (92) 99510-5388, (92) 99391-2620 ou (92) 99216-0526.