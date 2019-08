Seped visita Arena para garantir direitos de pessoas com deficiência

Manaus- Os servidores da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) estiveram, na tarde desta quarta-feira (14), na Arena da Amazônia, para conhecerem o espaço do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do local, além de saberem onde vão desenvolver as ações do órgão no trato às pessoas com deficiência que se fizerem presente na final da série D do Campeonato Brasileiro.

Além da titular da pasta, Viviane Lima, e dos servidores, estavam presentes na visita o tenente-coronel Honda, coordenador local do CICC, o diretor de controle e gestão do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Sandro Moacir, e o diretor do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM), Jalil Fraxe.

A visita ao local da partida entre Manaus F.C e Brusque (SC) foi um pedido da secretária da Seped. Ela busca garantir a aplicabilidade da Lei 241, que diz no artigo 16 do capítulo 2 ficar instituída “a gratuidade para pessoas com deficiência e meia-entrada para seu acompanhante nos eventos em salas de cinema, em espetáculos de teatro e circo, em museus, parques e eventos educativos, esportivos, de lazer, culturais e similares”.

“Não tivemos problemas quanto a isso no último jogo e precisamos continuar mantendo o que diz a lei. Mas, foi visto alguns probleminhas no trato com a PcD. Então, pedimos aos colegas para que viessem conosco aqui para apresentarmos o que a gente precisa. São pequenos ajustes, mais uma forma de conscientizar. Muitas das vezes falta o mínimo, apenas o bom senso”, ressaltou Viviane.

A Lei 241 fala ainda que o acompanhante da PcD tem o direito de pagar 50% do valor correspondente ao que vem sendo cobrado no ingresso.

Ação

No dia do jogo, os servidores da Seped vão atuar desde o entorno da Arena, orientando qual é o espaço destinado às PcDs e fiscalizando se seus direitos estão sendo garantidos. O torcedor PcD que optar por usar táxi ou corridas por aplicativo podem ficar na Vila Olímpica. Lá uma van sairá em direção ao estádio durante todo o decorrer da partida.

Como adquirir



Os ingressos para a final (Manaus F.C. x Brusque), que acontece a partir das 15h deste domingo (18), estão sendo vendidos na Arena Amadeu Teixeira, localizada na avenida Constantino Nery, e no Estádio da Colina, na avenida Presidente Dutra, no São Raimundo.