Projeto 'Afeam nos Bairros' começa atendimento nas Zonas Norte e Leste

Manaus- Na manhã desta quarta-feira (14), a Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A. ( Afeam ) iniciou o projeto “Afeam nos Bairros”, com a realização de palestras e oficina de gestão no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, bairro Cidade Nova, zona norte, e Centro Cultural Thiago de Mello, bairro Amazonino Mendes, zona leste da capital

Os interessados podem participar da palestra da Afeam e da Oficina de Gestão, feita em parceria com o Sebrae/AM, nos horários das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h até a próxima sexta-feira (16). Este é o primeiro passo para acesso ao crédito na Agência de Fomento.

A cabeleireira Graça Amaral, 60 anos, tem um salão de beleza no bairro Mutirão, zona norte da capital. Ela, que já é cliente da Afeam e conhece as vantagens do crédito, aprovou a iniciativa de levar o atendimento da Agência para mais próximo da área onde trabalha. “Quero ampliar meu salão e, se você paga direitinho, você tem mais regalias. No banco, os juros são absurdos”, disse.

O diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, afirmou que a iniciativa do projeto é dar início às comemorações de 20 anos da Agência de maneira ainda mais próxima das pessoas, com a concessão de crédito com taxas de juros atrativas de 6 a 10% ao ano.

“Esse é um momento ímpar, e o objetivo do ‘Afeam nos Bairros’ é a descentralização do atendimento, em alusão aos 20 anos da Agência em setembro. Segundo nossas estatísticas, nossos principais clientes são das zonas norte e leste. Estamos dando a oportunidade a todas as pessoas físicas e jurídicas, e também para novatos em financiamento que tenham uma ideia empreendedora”, afirmou.

*Com informações da assessoria