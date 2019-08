No AM, passageiros são resgatados após barco colidir com tronco

Manaus - Um barco colidiu contra um tronco de árvore submerso na noite desta quarta-feira (14), no município de Itacoatiara. De acordo com informações do 9º Comando de Distrito Naval da Marinha do Brasil, os passageiros foram transferidos para um outro barco, minutos após a colisão.



O barco "Comandante Coimbra" saiu do porto de Itacoatiara por volta das 18h com destino a Manaus. Durante o trajeto, na altura da comunidade de São José do Amatari, o tronco de árvore submerso atingiu o barco, ocasionando uma ruptura da estrutura que comporta o motor.

De acordo com a nota divulgada pela Marinha do Brasil, não há relatos de feridos e nem desaparecidos, e que o acidente também não corre o risco de poluir parte do rio. “Um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo acidente”, conclui.

*Com informações da assessoria