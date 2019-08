Escola rural faz homenagem 'Ao Curumim' de Mário Adolfo

Manaus- O jornalista e cartunista Mário Adolfo, criador da turma do Curumim, personagem infantil veiculado aos domingos no jornal EM TEMPO, teve sua carreira profissional reconhecida na manhã desta quarta-feira, (14), por mais de 100 crianças da escola municipal Joana Vieira, que funciona no ramal Águas Branca, no Km da rodovia AM-10

O Curumim foi tema da semana da Motivação da Leitura que homenageou escritores do Amazonas. O evento foi uma iniciativa da gestora da escola professora Luzia Cavalcante e da professora do 3º ano do ensino fundamental, Na Cristina Silva.

Mário Adolfo foi convidado a falar sobre seu trabalho | Foto: Lucas Silva

— Para chegar ao Mário Adolfo foi uma verdadeira aventura, pois fiz contato com pessoas que conheciam pelas redes sociais, até conseguir seu número do celular. Para minha surpresa, ele respondeu e se prontificou a vir aqui hoje – contou a professora. Também participou da homenagem a secretária escolar Jercira Mascarenhas.

Tirinhas viram teatro

Bastante festejado pelas crianças, Mário Adolfo foi convidado a falar sobre seu trabalho, quando explicou que o personagem Curumim vem plantando um sementinha no coração das crianças, para a importância de defender a floresta, os rios, os animais e própria vida.

Todos os alunos cantaram a música “Floresta do Curumim” | Foto: Lucas Silva

— Espero que vocês se tornem grandes leitores, porque é através da leitura que transformamos o mundo. Quero também que vocês encontrem um planeta melhor, quando se tornarem adultos, esta é uma das missões do Curumim, preservar o planeta, principalmente a nossa Amazônia, para as futuras gerações –, disse o jornalista.

A programação teve início às 8h com a apresentação da biografia do jornalista, fixada em um painel onde cada criança lia um trecho. Em seguida, o pátio do colégio foi transformado num imenso palco de teatro, onde os meninos interpretaram as tirinhas do Curumim, com o indiozinho contracenando a tartaruga Sarah Patel, interpretados por um aluno e uma aluna da escola.

A programação teve início às 8h | Foto: Lucas Silva