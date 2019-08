Manaus Solidária realiza workshop de prestação de contas

Após seminário realizado no mês de maio com as 34 organizações sociais contempladas pelo edital de fomento que disponibilizou mais de R$ 5 milhões de recursos, o Fundo Manaus Solidária realizou o primeiro "Workshop de Prestação de Contas de Transferências Voluntárias" que iniciou às 9h desta quinta-feira (15), no auditório Isabel Victória de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, sede da Prefeitura de Manaus, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O evento segue até às 17h.



Além da presidente do Fundo Manaus Solidária, primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, a abertura contou com a participação da presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), conselheira Yara Lins, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas (MPC-AM), João Barroso de Souza.

Durante a solenidade da abertura, a primeira-dama se emocionou ao apresentar os resultados dos recursos destinados as entidades sociais.

A presidente do Fundo fez a prestação de contas dos recursos destinados as entidades contempladas | Foto: Karla Vieira/Fundo Manaus Solidária

"Trabalhos como crianças abandonadas, com idosos, com diversos problemas que muitos não imaginam que existem. Quando fazemos o bem, nos sentimos bem. Nosso objetivo é que não só Manaus seja solidária, como também o Estado do Amazonas. Esse é o nosso maior desejo", declarou

O workshop é destinado às Organizações da Sociedade Civil contempladas com recursos do Edital de Fomento do Fundo Manaus Solidária e às beneficiadas com recursos oriundos de Emendas Parlamentares municipais. Participam ainda do workshop, técnicos da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) e da Controladoria Geral do Município (CGM), que irão sanar dúvidas dos participantes quanto à prestação de contas e execução de projetos financiados com recursos públicos.



Na cerimônia de abertura foram entregues os certificados de participação aos 34 representantes das organizações sociais que estiveram no “Seminário de Prestação de Contas de Transferências Voluntárias”, ocorrido em maio, no auditório do TCE.

Mapa do Bem

A presidente do Fundo comentou do lançamento de uma plataforma chamada "Mapa do Bem" que contará com uma área onde a população poderá conhecer todas as organizações sociais presentes e atuantes na capital amazonense.

A primeira-dama aproveitou para anunciar o lançamento do Mapa do Bem e novo edital de fomento | Foto: Karla Vieira/Fundo Manaus Solidária

"É preciso compreender quem vive na nossa cidade. Temos pessoas que precisam de auxílio na cidade de Manaus. As pessoas vão poder acessar um ícone que representa uma instituição localizada em determinada área de Manaus. A ideia desse mapa foi a maneira que conseguimos pensar para estabelecer um elo mais forte da sociedade com as instituições sociais. Acreditamos que isso gerará mais apoio as estas entidades que necessitam de mais apoio da sociedade manauara", ressaltou.

Novo edital



A primeira-dama aproveitou o momento da solenidade para anunciar o lançamento do próximo Edital de Fomento da Manaus Solidária "Temos que criar meios para que as pessoas possam ter a dignidade de ter o seu recurso, sua casa, seu alimento, tudo o que seja necessário pra viver. Foi um evento muito gratificante e pretendemos lançar no final de setembro ou início de outubro um novo edital que irá beneficiar mais instituições que poderá ser acessado no site", concluiu.