'Não é parada! É uma estação de embarque', explica Arthur sobre obras

Está sendo construindo uma CAT e uma nova Estação de Embarque e Desembarque de passageiros | Foto: Suzana Martins/Em Tempo

Manaus - Custando aproximadamente R$ 613.307,05 aos cofres públicos de Manaus, e para garantir a qualidade de acesso para moradores de capital e aos turistas - que visitam o Complexo Turístico Ponta Negra, localizado na Zona Oeste, a Prefeitura de Manaus está construindo um Centro de Atendimento ao Turista (CAT) no valor de R$ 406.017,36 e um nova Estação de Embarque e Desembarque de passageiros ao custo de R$ 207.289,69.



Na tarde desta quinta-feira (15), o prefeito Arthur Virgílio Neto visitou as instalações das obras e rebateu as críticas que vêm recebendo nos últimos dias, por meio das redes sociais, por internautas que reclamam do valor custeado nas obras, principalmente a do novo Terminal.

“Primeiro uma pessoa tem que ser muito maldosa para chamar essa obra de ‘parada de ônibus’. É desrespeitoso a inteligência do interlocutor. Isso aqui é uma Estação de Embarque e Desembarque de passageiros. Aqui nós temos, aços escovados, porcelanatos, uma iluminação de acordo com o parque e os bancos com qualidade. Ou seja, aqui tem 96 metros quadrados e não é uma parada trivial, que fica em cada esquina. Está aqui está dentro dos padrões da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi)”, destacou Arthur Virgílio Neto.

Segundo o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Claudio Guenka, as melhorias são necessárias para a comunidade. “As obras vêm para dar ainda mais conforto aos frequentadores da Ponta Negra, assim como segurança”, reforçou o engenheiro.

Veja o vídeo: