1°edição do Pet Expo Mix chega a Manaus com vacinação gratuita

Manaus - Acontece neste sábado (17) o I Pet Expo Mix, uma exposição de cães e gatos. O evento sem fins lucrativos chega em Manaus com uma especial, para o seu amigo de quatro patas e vai contar com desfile de animais, estúdio para foto com o animalzinho, playground, adoções de pets , vacinação, agendamento de castração.

A Exposição vai contar com a participação de clínicas e lojas especializadas em cuidar de animais e o local será o Centro Social Urbano do Parque 10 (CSU) com início às 8h e entrada gratuita. Quem levar seu animal, poderá se inscrever e desfilar com seu animal na passarela que será montada no local, a inscrição pode ser feita na hora do evento. Não será concurso, a finalidade é registrar o momento, mas os participantes automaticamente concorrem a brindes que serão sorteados.

Como parte da programação, a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) da Polícia Militar do Estado do Amazonas que desenvolve suas missões a Pé, Embarcado em Viaturas, Embarcações e Aeronaves, com ação e Faro de Entorpecentes e Explosivos irá fazer demonstrações de Adestramento de Caráter Socioeducativo..

A Organização Não Governamental (ONG) Anjos de Rua, vai colocar animais resgatados, para adoção. “Quem resolver levar um amigo para a casa vai poder contar com benefícios especiais, os animais já são todos castrados, vacinados e vermifugados”, destaca o coordenador do evento Thiago Fonseca. Além de mostrar a forma correta de tratar seus animais, o evento tem o objetivo despertar no público a importância, responsabilidade e os cuidados que todos devem ter com seu animal de estimação.

Produtos veterinários como alimentos, (tipos de ração, para cada faixa etária) higiene (banho e tosa, dentes e tratamento de parasitas), serão expostos pelas clínicas e lojas especializadas, que também participam do evento.

Um dos pontos altos do evento vai ser a possibilidade de proprietários de animais colocarem a vacinação do seu melhor amigo em dias. O centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vai disponibilizar durante o evento profissionais, para avaliar e vacinar os cães, para isso o dono deve levar o cartão de vacinação dos animais, na ausência dele, o bichinho será avaliado. Fonseca destaca que a vacinação é a melhor forma de proteger os cães e gatos contra doenças infecciosas, causadas por vírus, bactérias e outros microrganismos. Manter as vacinas em dia é um ato de amor e cuidado, que faz toda a diferença para a saúde, bem-estar e qualidade de vida dos animais, assim como daqueles que convivem com eles.

O I Pet Expo Mix é uma realização da Sol Assessoria & Eventos, com o apoio da Prefeitura de Manaus, ONG Anjos de Rua, Vereador Gilmar Nascimento, Pet Flash e Dg e patrocínio VM Etiquetas, DJ Junior CK Eventos e Produções. O evento será bastante atrativo para proporcionar um sábado de lazer ao seu amigo de quatro patas com entrada é gratuita.

