Governo recebe demandas de lideranças indígenas do Amazonas

Manaus- O vice-governador Carlos Almeida , recebeu lideranças indígenas, na manhã desta quinta-feira (15), na sede do Governo, na Compensa II, zona oeste da capital. Elas entregaram documento com sugestões de políticas públicas voltadas para a categoria, incluindo investimentos nas áreas de Educação e Saúde, além do fortalecimento da Fundação Estadual do Índio (FEI).

Acompanhado da secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Caroline Braz, o vice-governador afirmou que todas as propostas serão analisadas com cuidado, para que o Governo possa oferecer ações mais efetivas para os povos indígenas. “Essa contribuição é muito valorosa. Temos um compromisso com a causa indígena, e o nosso interesse é fazer o fortalecimento de assistência e uma política de integração real”, explicou o governador em exercício.

A titular da Sejusc ressaltou que o diálogo com os indígenas nesta gestão é importante para coletar as demandas necessárias e específicas das comunidades. “O nosso compromisso é fortalecer as organizações e dar início ao processo de elaboração de um Conselho Indígena. A partir dele, vamos conseguir trazer um fundo para captar recursos que realmente sejam administrados de forma coletiva”, comentou a secretária Caroline Braz. “A proposta é trazer políticas públicas aos povos indígenas baseadas nas necessidades que eles estão trazendo para o Governo”, completou.

*Com informações da assessoria