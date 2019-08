Motoristas denunciam venda de contas de apps de corrida em Manaus

Motoristas denunciam a venda e aluguel de contas por meio das redes sociais | Foto: Divulgação/Imagem Ilustrativa

Manaus - Motoristas de aplicativos procuraram o Portal EM TEMPO nesta quinta-feira (15) para denunciar que alguns donos de contas de aplicativos de transporte como 99 POP e Uber realizam venda e aluguel ilegal do cadastro da conta, nas redes sociais para terceiros.

De acordo com o motorista Carlos André, existe um grupo de vendas no Facebook que facilita o ato ilícito. “Há um grupo no Facebook que vende contas dos aplicativos 99 e Uber, o que é irregular. A pessoa que aluga ou compra se passa por outra pessoa, nesse caso, o dono da conta. Quando entramos para trabalhar nesses aplicativos, somos orientados a jamais fazer esse tipo de tramoia, para a nossa segurança e a dos passageiros”, contou.

Rede Social

No Facebook é fácil encontrar pessoas oferecendo a conta | Foto: Divulgação

Para o motorista, quem oferece a conta na rede social está enganando quem compra ou aluga e também, corre riscos. “Geralmente, quem está fazendo isso não está trabalhando. Já ouvi relatos de pessoas que compraram ou alugaram, mas foram enganados pelos donos que em seguida, bloqueavam os compradores. Há um outro risco também, quem aluga pode ser um assaltante, e com isso, durante alguma corrida falsa, ele pode assaltar os passageiros e quem se prejudica é quem alugou” destacou o homem.

Alerta

O Portal Em Tempo conversou com o representante da categoria em Manaus, Alexandre Mathias, que por telefone, fez um alerta aos passageiros. “A gente conta com a ajuda dos passageiros, são eles que podem denunciar esses ‘motoristas fakes’. Ao entrar no veículo e não reconhecer a foto original que vem atrelada ao aplicativo, ao solicitar a corrida, ou percebendo qualquer alteração nas características, deve acionar a polícia. Quem vende permissões está cometendo crime de falsidade ideológica” destacou.

Ainda para o representante, esses motoristas devem ser banidos da categoria. “Normalmente essas pessoas que agem assim, trabalham no período da noite. Para mim, quem for pego nessa irregularidade, deve ser banido junto com quem vendeu ou alugou”, afirmou Alexandre Mathias.

Segurança

A ação pode ocasionar problemas jurídicos aos motoristas | Foto: Divulgação

O representante da categoria de aplicativos destacou ainda que a classe está esperando a regularização dos profissionais por parte da Prefeitura de Manaus. Após isso, eles vão lutar para o recadastramento de todos os motoristas que trabalham verdadeiramente.



“Assim que a gente conseguir a nossa regulamentação, vamos entrar com um pedido perante o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para que todos os motoristas sejam identificados, o que vai garantir mais segurança para os passageiros”, concluiu Alexandre Mathias.

Uber

De acordo com a Uber Brasil é proibido a compra ou venda de contas. Segundo a publicação no site oficial do aplicativo, comprar uma conta falsa de motorista é proibido pela Uber e pode, inclusive, ocasionar problemas jurídicos aos motoristas que fazem isso.

99