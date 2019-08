Sejusc oferece emissão de documentos em ações em Manaus

Manaus- O projeto “ PAC em Movimento ”, realizado pelo Governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), estará neste sábado (17), com ações nos bairros Alvorada e Santo Antônio, nas zonas centro-oeste e oeste de Manaus, respectivamente. Serão oferecidos serviços como emissão de carteiras de identidade, primeira e segunda vias, certidão de nascimento, além de outros itens necessários para documentação básica. As atividades acontecem a partir das 8h.

No bairro Alvorada, a ação se concentrará na Igreja Batista Boas Novas, localizada na rua Ovídio Gomes Monteiro. Já no bairro Santo Antônio, os serviços serão realizados no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil. Para esta ação, serão disponibilizadas 100 senhas para primeira via de identidade, 100 para segunda via e 40 senhas para segunda via de certidões de nascimento, além de orientações ao público sobre emissão de documentos.

De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a oferta de serviços das unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão em dias alternativos é um forma de aproximar os serviços da população. “É importante descentralizar esses serviços tanto na capital quanto nos municípios. Muitas vezes, as pessoas que trabalham durante a semana não conseguem acessar os serviços dos PACs em horários comerciais, por conta disso, oferecemos horários alternativos em comunidades”, destaca a titular da pasta. “Contamos com parcerias que são fundamentais no sucesso desse projeto”.

Interior

Além da capital, o projeto também passa por municípios do interior do Amazonas. Desde o início do mês, comunidades indígenas de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus) recebem os serviços do “PAC em Movimento”.

Desde o dia (9) de agosto, mais de 1 mil indígenas foram atendidos nas comunidades Iauaretê e Pari Cachoeira.

