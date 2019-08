Confira as 35 vagas de emprego nesta sexta-feira (16)

Os candidatos interessados devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Semtepi, portando documentos básicos | Foto: Alex Pazuello / Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta sexta-feira, 16/8, 35 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, zona Centro-Sul, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira, zona Leste.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens).

Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Os postos do Sine Manaus ficam no São Geraldo, Centro-Sul e na Zona Leste | Foto: Alex Pazuello / Semcom

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery:





1 Vaga - Auxiliar de Telecomunicações

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato precisa ter experiência em cabeamento estruturado e câmeras IP.

1 Vaga - Professor de Artes

Escolaridade - licenciatura plena em Artes ou Música;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência e domínio com instrumentos musicais.

1 Vaga - Professor de Informática

Escolaridade - licenciatura plena em Ciências da Computação;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com preparo de material didático e ministração de aulas de Informática.

Posto Shopping Phelippe Daou:

1 Vaga – Repositor de Mercadorias – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios - repor mercadorias, atendimento ao cliente. Ser proativo e ter disponibilidade de horário.

5 Vagas – Técnico de Enfermagem – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino técnico completo em Enfermagem;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - desempenham atividades técnicas de Enfermagem atuando em UTI pediátrica, prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar, administram medicamentos. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos.

3 Vagas – Cabista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - atuar na instalação e preparação de cabeamento de redes e câmeras de monitoramento, montagem de estruturas de rede como dutos e eletrocalhas. Necessário ter CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

1 Vaga – Vendedor Interno – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios - oferecer os serviços da empresa, ser proativo e ter um bom atendimento.





1 Vaga – Técnico de Copiadora

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - planejam atendimento, orçam ordens de serviços e preparam ambientes externos para reparo e manutenção de equipamentos de escritório. Necessário possuir CNH categoria "B" dentro do prazo de validade.

6 Vagas – Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - vendas porta a porta de planos funerários. Obrigatório possuir CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

1 Vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - efetuar consertos mecânicos, elétricos, troca de óleo e limpeza de máquinas e equipamentos de refrigeração. Certificados atualizados de NR10 e NR35 atualizados.

10 Vagas – Vendedor Externo

Escolaridade - ensino superior incompleto em qualquer área;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - vendas porta a porta de serviços de internet, telefone e TV a cabo.

1 Vaga – Artífice

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência em serviços de reparo, conservação, limpeza em locais especiais, consertos elétricos, hidráulicos, pinturas, dentre outros. Certificados atualizados de NR10 e NR35 atualizados.

2 Vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vendas porta a porta de serviços de internet, telefone e TV a cabo.

1 Vaga – Técnico em Informática

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – operar em sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o desempenho dos aplicativos, recursos de entrada e saída de dados. Obrigatório possuir CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

