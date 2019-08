Vídeo: mulher morre após ser atropelada por carro na Torquato Tapajós

Manaus - Uma moradora de rua morreu após ser atropelada por um carro na avenida Torquato Tapajós, no conjunto Santos Dummont, na Zona Norte de Manaus, por volta das 5h desta sexta-feira (16). O atropelamento aconteceu em frente a uma passarela.

Conforme o Instituto Médio Legal (IML) a mulher aparenta ter entre 25 a 30 anos. O corpo segue na sede do órgão sem identificação. Conforme o registro, ela tentava atravessar a avenida quando foi atropelada.

Além do IML, o Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) também esteve no local e realizou a perícia. O condutor do carro fugiu sem prestar socorro à vítima.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Luiz Rodrigues/ TV Em Tempo