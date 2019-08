Vídeo: carro é guinchado após um mês no igarapé da avenida Brasil

Manaus – Um veículo modelo Saveiro, de cor vermelha, foi removido, na tarde desta sexta-feira (16), por volta das 13h, das águas poluídas do Igarapé do Franco, na avenida Brasil, entre as divisas dos bairros São Jorge e Santo Antônio, ambos na Zona Oeste de Manaus. Com a vazante do rio Negro foi possível localizar o ponto exato em que o automóvel estava.



De acordo com informações de moradores do local, o carro estava dentro do igarapé há quase um mês. “Ele está aqui tem praticamente um mês, só não sei como ele parou aí”, disse uma professora de 42 anos.

Moradores acompanharam a remoção do veículo | Foto: Leonardo Mota - Portal Em Tempo

Ao Portal Em Tempo outra moradora contou que viu o que aconteceu. “O motorista caiu aí em uma madrugada. Ele perdeu o controle da direção, eu só não entendo porque só agora que ele está tirando o veículo”, informou uma moradora.



O dono do carro esteve no local e acompanhou o guinchamento feito por um caminhão guincho, mas não quis conversar com a reportagem sobre o acidente. O curioso é que uma moradora afirma que o homem saiu do carro pela janela, porém, durante a remoção, os vidros do veículo estavam todos fechados.

A retirada do veículo foi na tarde desta sexta-feira (16) | Foto: Leonardo Mota - Portal Em Tempo

Outro ponto em análise é que o proprietário do veículo é de porte físico grande, o que, na avaliação da equipe de reportagem que acompanhou o trabalho de retira do veículo da água, impede a saída do corpo pela janela.

Durante o trabalho de remoção, o trânsito ficou congestionado na via sentido bairro e uma equipe Instituto Municipal de Mobilidade Urbana esteve no local para auxiliar os motoristas.



Veja o vídeo:

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

| Autor: