Confira os nomes dos vencedores do 48º Sorteio da Campanha Nota Fiscal

Manaus- A Campanha Nota Fiscal Amazonense chegou ao seu aniversário de quatro anos neste mês de agosto. Mas quem ganhou presente foram os ganhadores do 48º Sorteio da Nota Fiscal Premiada, realizado nesta quarta-feira (14), na TV Cultura.

O evento contou com a participação de representantes de entidades beneficiadas com a campanha, da deputada estadual Therezinha Ruiz e do presidente da empresa Processamento de Dados Amazonas (Prodam), João Guilherme Moraes.

O prêmio maior, no valor de R$ 20 mil, saiu para o contribuinte Crysthiano de Jesus Furtado Pereira. O Lar Batista Janell Doyle, apadrinhado pelo vencedor no ato do cadastro, irá receber o prêmio de R$ 8 mil, à parte do prêmio dado ao ganhador.

Christian Pereira Lourinho foi o vencedor de um dos prêmios de R$ 10 mil. O padrinho da da instituição Casa Vhida ajudou a entidade a conquistar o prêmio de R$ 4 mil, referente a 40% do valor recebido pelo prêmio principal.

O outro prêmio de RS 10 mil saiu para Edmara de Abreu Leão, que beneficiou a Associação Amigos dos Autistas, premiada com R$ 4 mil.

Já os sete prêmios de R$ 5 mil saíram para: Idenis de Oliveira Reis, Adria Rebello Reis da Gama, Carla Homara Brandão Oliveira, Marcia Alfaia Guimarães, Antônio Clóvis Lima da Silva e Gildo Alves de Melo Júnior.

Por meio destes contribuintes, também foram premiadas, no valor de R$ 2 mil, as instituições Abrigo Moacyr Alves, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Autazes, Casa Vhida, Sociedade São Vicente de Paulo, Fundação de Apoio ao Hemoam Sangue Nativo e Associação de Capacitação, Emprego e Renda de Pessoas com Deficiência do Amazonas.

Histórico

Nos quatro anos de campanha, mais de 12,8 mil contribuintes já foram premiados nos sorteios diários (de R$ 200 a 1000), mensais (de R$ 5 mil a R$ 20 mil) e anual (de R$ 20 mil a R$ 50 mil). Ao todo, foram pagos mais de 9,7 milhões de reais a contribuintes cadastrados na campanha e que pedem CPF na nota no ato de suas compras.

Sorteios e cadastro

Há três modelos de sorteio da Nota Fiscal Amazonense. Nos sorteios diários, são cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1.000. A premiação é instantânea, por nota, independente do valor. Nos sorteios mensais, os prêmios variam de R$ 5 a R$ 20 mil, e nos sorteios especiais, de R$ 10 a R$ 50 mil.

Os resultados são publicados no portal da campanha https://nfamzonense.sefaz.am.gov.br.

O acesso à conta individual, criada no ato do cadastramento, ocorre por meio de senha própria, o que garante segurança sobre as informações armazenadas como notas fiscais, que podem ser visualizadas e impressas a qualquer tempo.

Entidades sociais

No ato do cadastro, o cidadão indica uma instituição social para apadrinhar na campanha. A entidade recebe o equivalente a 40% do valor do prêmio do vencedor. O Governo do Amazonas paga um prêmio à parte para as instituições. A pessoa física recebe integralmente o que ganhou.

O coordenador da campanha, Augusto Cecílio, explica que, em algumas ocasiões, o programa é alvo de boatos e de informações inverídicas. Uma delas seria a de que, ao cadastrar o CPF no ato da compra, o cidadão passaria a ser “monitorado” pela Sefaz-AM. “A Secretaria não quer saber quanto você ganha ou gasta, apenas aumentar o controle sobre a venda e inibir a sonegação de impostos”, explicou.

*Com informações da assessoria