Hospital de Manicoré é reinaugurado com a presença do Governador

Cerca de R$ 295 mil foram investidos para melhorias estruturais e adequações nas instalações | Foto: Roberto Carlos / Secom

Manicoré - O Hospital Regional Doutor Hamilton Cidade, foi reinaugurado nesta nesta sexta-feira (16), no município de Manicoré (a 330 km em linha reta de Manaus). Na solenidade estavam presentes o Governador Wilson Lima e autoridades locais. Foram investidos cerca de R$ 295 mil para melhorias estruturais e adequações nas instalações. Com mais repasses do Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) do Estado ao município, o hospital melhorou a qualidade no atendimento e retomou serviços como a mamografia, que não funcionava regularmente há um ano.

Foram liberados para Manicoré, em 2019, R$ 1.393.171,52 do FTI. O valor foi dividido em quatro parcelas, das quais duas já foram repassadas ao município.



Melhorias estruturais



A unidade de saúde recebeu reparos na hidráulica, elétrica, reforma predial e adequações nas instalações, incluindo troca de peças sanitárias, aparelhos de ar condicionado, chuveiros e telhas.

Desde o início desta gestão o hospital, que possui 60 leitos, atende com cirurgião, anestesista, ginecologista e obstetra 24 horas por dia, e não apenas em plantões, como era feito anteriormente. A quantidade de atendimentos diários chega a 180, entre moradores de Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda e da área rural de Humaitá. São realizadas, de terça a sexta-feira, de três a quatro cirurgias gerais por dia, além de outras duas de ginecológicas.



O hospital possui 60 leitos, atende com cirurgião, anestesista, ginecologista e obstetra 24 horas por dia | Foto: Roberto Carlos / Secom

Produção local

Wilson Lima também inaugurou, nesta sexta-feira, uma Unidade de Beneficiamento de Polpas de Frutas, da Cooperativa dos Produtores Agropecuários e Extrativistas dos Recursos Naturais no município de Manicoré (Coopema). O objetivo da cooperativa é fortalecer o desenvolvimento da atividade agrícola, extrativista e produtiva na região, além de promover o incremento na renda de 63 famílias de agricultores cooperados.



A unidade vai beneficiar, aproximadamente, 300 famílias de extrativistas não cooperados, garantindo a comercialização dos frutos direto das famílias extrativistas, eliminando a necessidade do atravessador.



A capacidade de processamento inicial é de oito toneladas de fruto de açaí por dia, que após processado rende 4,8 toneladas de polpa congelada. A cooperativa dispõe de uma balsa que vai servir para comprar o açaí dos extrativistas das redondezas.

A unidade vai beneficiar, aproximadamente, 300 famílias | Foto: Roberto Carlos / Secom

Implementos



Ainda em Manicoré, Wilson Lima entregou cheques simbólicos destinados à aquisição de implementos agrícolas avaliados em R$ 991.310, 50 para instituições sociais e cooperativas do município, contempladas pelos termos de fomento do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) do Estado.

Entre os equipamentos a serem adquiridos com os recursos estão uma pick-up, dois tratores agrícolas, duas grades aradoras, duas carretas agrícolas, um caminhão traçado, quatro botes de alumínio, um motor marítimo, vinte tanques, materiais para cozinha, laboratório de serigrafia, design, artesanato e outros.



As instituições beneficiadas são a Associação dos Moradores Agroextrativistas da Comunidade Terra Preta e São José do Lago do Atininga (AMASJOTP), Associação de Produtores Familiares Agroextrativistas da Comunidade de Estirão (Aproface), Cooperativa dos Aquicultores Sustentáveis de Manicoré (Coopasman), Cooperativa dos Produtores Agropecuários e Extrativistas dos Recursos Minerais do Município de Manicoré (Coopema), Associação dos Moradores e Agricultores da Comunidade de Urucury, Associação Pestalozzi de Manicoré e Inspetoria Salesiana Missionária do Amazonas.

A instituição foi beneficiada com R$ 104 mil para a aquisição de itens como computadores, armário, mesas, fogão, cadeiras, bebedouro, projetor multimídia, caixa de som, microfone, impressora, televisão, liquidificador e refrigerador.



A ação do Governo do Estado visa atuar na melhoria do transporte e escoamento dos produtos agrícolas para gerar renda e qualidade de vida aos produtores e promover o desenvolvimento profissional e social de jovens e adolescentes atendidos pelas associações. A estimativa é que cerca de 760 famílias sejam beneficiadas diretamente e 2.600 pessoas indiretamente, na região.

Antes de embarcar para Manaus, o governador participou da abertura da Copa dos Rios - Etapa do Madeira. A segunda fase da competição conta com a participação de times de Manicoré, Humaitá, Novo Airão e Borba.

*Com informações da assessoria