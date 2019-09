Em Manaus, casal paga recompensa a quem devolver cadela desaparecida

A cadelinha responde pelo nome de Aysha e tem pelagem caramelo acinzentada | Foto: Reprodução

Manaus - Uma cadelinha de pouco mais de um ano, da raça Yorkshire desapareceu na tarde desta sexta-feira (16), da casa onde mora com os pais, no condomínio Caramuru, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, próximo a praça de estação dos ônibus.

De acordo com a dona da cadelinha, a estudante de Direito, Andressa Ventilari, a cadelinha responde pelo nome de Aysha e tem pelagem caramelo acinzentada. "Não sabemos se ela fugiu ou foi levada por alguém. Estamos desesperados porque ela faz parte da família. Garantimos uma boa recompensa, em dinheiro, para quem trouxer ela de volta", declarou.

Andressa e o namorado pedem ainda ajuda na divulgação da foto de Aysha com o contato deles. "Quem ajudar na divulgação já vai estar fazendo um bem enorme", finalizou Andressa.

O telefone para contato é o 98143-0093.