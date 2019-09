Acidente entre ônibus e carro deixa feridos em Manaus

Manaus - Um acidente entre um carro modelo Ônix e um ônibus deixou quatro pessoas feridas, na manhã deste sábado (17), no cruzamento da avenida Humberto Calderaro com rua Marciano Armond, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme o Manaustrans, a colisão ocorreu por volta das 7h e, além do condutor do veículo Ônix, outro homem e duas mulheres ficaram feridos.

Os passageiros foram socorridos e encaminhados para os hospitais João Lúcio, na Zona Leste, e 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

Policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária estiveram no local para fazer o registro da ocorrência e o veículo Ônix foi removido para o parqueamento da Prefeitura de Manaus.