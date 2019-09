Telhado de restaurante é destruído por caminhão na av Coronel Teixeira

Por volta das 13h30 deste sábado (17), um veículo que transportava sacos plásticos com gelo perdeu o controle e atingiu um poste na avenida Coronel Teixeira (sentido bairro-Centro), ao lado do Conjunto Ayapuá, oposto ao supermercado DB, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.



O acidente aconteceu em frente a um restaurante. Além do poste, a estrutura do ponto comercial também foi comprometida. Segundo os policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a colisão o motorista perdeu o controle do volante ao passar no semáforo ainda aberto.

Não houve vítimas, o acidente causou apenas danos materiais para o proprietário do estabelecimento comercial e para a distribuidora de gelo, que teve o veículo parcialmente destruído. Parte da mercadoria também foi comprometida.

O acidente aconteceu do lado oposto ao supermercado DB Ponta Negra | Foto: Divulgação

Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para atender a ocorrência, controlar o fluxo de carros, retirar o veículo e realizar a liberação da avenida.