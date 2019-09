Vídeo: alunos e professor pedem saída de diretor de escola em Manaus

Manaus - Vídeos compartilhados nas redes sociais, neste sábado (17), mostram vários alunos e um professor da rede estadual de ensino gritando palavras de ordem, ao pedirem a saída do diretor da Escola Estadual Estadual Ondina de Paula, localizada na avenida Jorge Bivaqua, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Além de gritos como: "Fora diretor", os discentes também soltaram fogos de artifício. Conforme uma professora, que preferiu não ser identificada, o docente que coordena a manifestação é um professor de educação física da instituição. Ela também informou que os alunos praticaram vandalismo e as motivações do protesto ainda são desconhecidas.

Em nota, a Secretaria de Qualidade e Educação do Estado do Amazonas (Seduc-AM) informou que houve uma troca de gestor na instituição recentemente. A mudança, segundo a pasta, "foi motivada unicamente pela necessidade da Secretaria em atender uma outra escola cujo perfil do gestor auxiliaria na resolução das necessidades pedagógicas".

A Seduc-Am destacou, ainda, que foi notificada da situação registrada em vídeo na referida escola e já iniciou os procedimentos administrativos, com participação da Ouvidoria, para investigar o caso. A instituição reforça que "repudia veementemente a incitação a manifestações que busquem ofender a imagem de qualquer pessoa e informa que irá tomar as medidas administrativas cabíveis em relação aos membros do corpo escolar que aparecem no vídeo.

Veja o vídeo: