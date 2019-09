Fuam inaugura novo serviço de capacitação de profissionais

Manaus- A Fundação Alfredo da Matta (Fuam), completa no próximo dia (28) de agosto 64 anos de serviços prestados à população amazonense. Para comemorar a data, a instituição realiza ao longo do mês de agosto atividades científicas e de capacitação para profissionais de saúde, lançamento de publicações, homenagens a servidores falecidos, além da inauguração do serviço de dispensação de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, ( CEAF).

Segundo o diretor-presidente da Fuam, Ronaldo Amazonas, desde o início do mês a instituição vem realizando atividades em alusão aos 64 anos da Fundação. "Iniciamos o mês de agosto com o Curso Básico em Hanseníase por Videoconferência/Telessaúde, que teve a primeira aula transmitida no dia (5) de agosto, diretamente do Núcleo de Telemedicina e Telessaúde da Fuam, para as salas de Telessaúde de 17 municípios participantes, somando 1.058 inscritos", afirmou Ronaldo Amazonas.

Os profissionais atuam nas secretarias de saúde dos municípios de Alvarães, Amaturá, Anamã, Atalaia do Norte, Borba, Coari, Eirunepé, Juruá, Lábrea, Manacapuru, Nhamundá, Parintins, Santo Antônio do Iça, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Tonantins e Urucurituba. Outra capacitação realizada foi o Curso de Baciloscopia, que aconteceu de (5) a (9) de agosto para profissionais do município de Tefé. Foram cinco dias de aulas práticas e teóricas ministradas nos laboratórios da Fundação.

No dia (17) de agosto, a partir das 8h, no Auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizado na avenida Carvalho Leal, Cachoeirinha, será realizado o Simpósio DEBRA – Epidermólise Bolhosa Amazonas. O evento tem apoio da Fuam e irá reunir especialistas para discutir a epidermólise bolhosa, doença genética rara, não contagiosa que tem como principal característica, a fragilidade da pele e mucosas (tecido que recobre órgãos internos). O Simpósio é gratuito e está com inscrições abertas para o público em geral, através do telefone 3632-5853 e por e-mail: [email protected]

A próxima capacitação já está agendada: a Oficina de Saúde Indígena será realizada no dia (21) de agosto, no Auditório Damião Litaiff, sede da Fundação Alfredo da Matta e terá como público-alvo profissionais da instituição. Segundo a chefe do Departamento Ambulatorial e de Diagnóstico (DAD), enfermeira Glaudomira Rodrigues, a oficina terá uma vasta programação voltada para a saúde indígena e faz parte das ações para implementação do Ambulatório de Saúde Indígena, que já iniciou alguns atendimentos.

Além das capacitações, a Diretoria de Ensino e Pesquisa programou para o dia 26 de agosto o Congresso do Programa de Apoio à Iniciação Científica, o PAIC-FUAM, que terá apresentação de projetos finais de oito bolsistas; pesquisas realizadas nos anos de 2018 e 2019. Este será também o momento de apresentação dos 15 novos bolsistas selecionados para o programa para o biênio 2019-2020. O evento é aberto à comunidade em geral e interessados em pesquisas científicas.

Inauguração e lançamento de publicações

Para o dia (28) de agosto, a programação pelos 64 anos da Fuam inclui um momento de celebração entre servidores às 8h, no Auditório Damião Litaiff, seguida da solenidade comemorativa. Nesta data, serão lançadas publicações como o Boletim Epidemiológico 2018, com dados sobre doenças e agravos notificados pela Fuam; o Informe Institucional, publicação que faz um apanhado sobre a instituição e atividades realizadas, além do Guia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), publicação que traz protocolos para o atendimento dos pacientes que fazem uso de medicamentos do CEAF, conhecidos popularmente como medicamentos de “alto custo”.

O lançamento do Guia do CEAF será marcado também pela inauguração oficial do serviço de dispensação de medicamentos do CEAF; serviço que a Fundação Alfredo da Matta começou a ofertar aos pacientes, em caráter experimental, no mês de julho. Agora, pacientes que fazem uso desses medicamentos, até então dispensados somente na sede da CEMA – Central de Medicamentos do Amazonas – poderão recebê-los na Farmácia da Fuam, que inclusive foi reformada para melhor atender aos pacientes.

Homenagens a servidores falecidos

Ao longo da semana de aniversário da Fundação, a Direção da unidade fará homenagens a alguns servidores falecidos. Os ex-servidores Nelson Baracho, Jucimara do Nascimento, Marco Antônio Ferreira e Lúcia Ibanez serão homenageados e darão nome a ambientes diversos na Fundação, como miniauditório, blocos verde e vermelho (ambulatórios) e biblioteca.

Lançamento do Projeto APELI

Outro momento importante nas comemorações de aniversário da Fuam será o lançamento oficial do Projeto APELI – Ação para Eliminação da Hanseníase. Idealizado para ser uma grande frente de combate à Hanseníase no Estado do Amazonas, o Projeto APELI já tem data para iniciar: uma ação-piloto será realizada no município de Autazes, no período de (23) de setembro a 4 de outubro.

A Fuam levará ao município e a três comunidades indígenas locais, equipe multiprofissional para realizar atividades como busca ativa de casos, investigação e vigilância de contatos, campanhas educativas, capacitação e sensibilização de profissionais de saúde, cirurgias em pacientes com a doença, organização de equipes locais de saúde nos municípios visitados, dentre outras. Para a população indígena, o projeto prevê além do atendimento dermatológico, atendimento em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), ofertando testes e demais serviços relacionados ao diagnóstico das IST.

A previsão é de que 22 profissionais da Fuam se unam a voluntários para a execução da ação que já ganhou adesão da administração do município de Autazes.

*Com informações da assessoria