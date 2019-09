Vídeo: chuvas alagam ruas há mais de 15 anos e prejudicam moradores

| Autor: Arquivo Pessoal

Há mais de 15 anos moradores no beco Ayrão, localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus reclamam da inundação do espaço público todas as vezes em que chove na cidade. Na manhã deste sábado (17), por volta das 8h, não foi diferente.

Segundo o morador Marcos Sales, basta apenas um período curto de chuva para alagar as vias públicas no entorno do beco. Ainda segundo ele, os moradores já realizaram denúncias porém não obtiveram retorno da Prefeitura de Manaus

Registros da chuva desta manhã no beco Ayrão, bairro Praça 14 | Foto: Arquivo Pessoal

“O povo sofre há mais de 15 anos com esse alagamento. Já fomos inúmeras vezes na Prefeitura e até agora não tomaram nenhuma providência. Mesmo que a chuva dure 10 minutos, as ruas ficam todas alagadas. A gente que trabalha tem que esperar mais de 20 minutos a água baixar para podermos sair de casa”, declarou Marcos.

O morador ainda confessou que se sente desacreditado com as ações do poder público e que resta apenas recorrer à imprensa para relatar a ocorrência e esperar que seja tomada alguma providência. Conforme ele, os moradores já não conseguem suportar o mau cheiro que fica após a chuva, por conta da precariedade da rede de esgoto.

A chuva transborda o esgoto no entorno do beco | Foto: Arquivo Pessoal

O Portal Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Defesa Civil de Manaus, mas até a publicação desta matéria não houve respostas.

Educandos

Chuva levou o telhado de moradores da rua Nova, no bairro Educandos | Foto: Reprodução

Ainda nesta manhã, as chuvas causaram estragos nas residências dos moradores da rua Nova, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. Segundo imagens divulgadas, o vento levou o telhado de uma residência gerando prejuízos ao proprietário. Em outras imagens é possível observar que a chuva foi tão forte que resultou em buracos na via pública.

Moradores do Educandos relataram a incidência de buracos nas vias após a chuva | Foto: Reprodução

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo