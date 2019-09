Prefeitura recebe doação de 50 bicicletas para a Guarda Municipal

Guarda Metropolitana recebe doação de 50 novas bicicletas | Foto: Divulgação/Mauro Smith

Manaus - A Guarda Metropolitana de Manaus receberá 50 novas bicicletas para ciclo patrulhamento, que tem objetivo promover maior segurança do patrimônio, praças e outros espaços públicos. A doação das bicicletas foi realizada pelo grupo Pedala Manaus em parceria com a empresa Caloi à Prefeitura de Manaus, neste sábado (17), durante o 8º Fórum de Bicicletas Manaus.

As bicicletas foram entregues pelo presidente da empresa Caloi, Ciro Gazola, no Departamento Regional do Senai Amazonas, localizado na Avenida Rodrigo Octávio Jordão Ramos, Distrito Industrial, Zona Sul.

Durante a solenidade, o secretario da Casa Militar, Cel. Antonio Brandão, agradeceu a Caloi pela doação e parceria, e ressaltou que, além das bicicletas colaborarem para o trabalho da Guarda Municipal, é também um incentivo para a prática de esportes e melhor qualidade de vida.

“As bicicletas vão colaborar para uma mobilidade dos nossos guardas municipais, alcançando assim um espaço maior de patrulhamento e trazendo beneficio próprio na qualidade de vida com a pratica do ciclismo”, afirmou.

Para o guarda municipal Adriano Gomes, a implantação das bicicletas vai trazer mais agilidade e mobilidade para o seu trabalho. “No nosso dia a dia é necessário que a guarda tenha agilidade, e o trabalho com as bicicletas vai possibilitar isso. Como trabalhamos em áreas extensa, elas vão ajudar para que as ocorrências sejam atendidas de maneira mais rápida”, garantiu.

O diretor da Guarda Municipal, Diego Coelho, explicou como irá funcionar o trabalho de ciclo patrulhamento desempenhado pela efetivo. “Vamos capacitar os guardas municipais para esse trabalho de ciclo patrulha realizado inicialmente na Ponta Negra e no Parque dos Bilhares, com o intuito voltado para a segurança pública e patrimonial”.

O presidente da Caloi Ciro Gazola, destacou ainda a parceria feita pela empresa doadora com o trabalho do município. “A parceria surgiu por meio de um diálogo com o prefeito Arthur Virgílio Neto onde ambos decidimos beneficiar a segurança pública de Manaus e fazendo assim a doação das bicicletas para a Guarda Municipal”

Além da empresa Caloi, o grupo Pedala Manaus também tem colaborado com a prefeitura em sugestões para a área de mobilidade urbana , que tem avançado nesta gestão. Prova disto é que a capital do Amazonas conta com, aproximadamente, 38 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas.

Para a contagem de ciclovia, a medição é a soma da extensão de ida e a volta. Então, em quilômetros, somente na avenida Senador Álvaro Maia são 4,6 km de ciclovia, considerando que a obra possui cerca de 2,3 km de extensão. Outros 6 km de ciclovia foram criados na requalificação urbana da avenida Natan Xavier, além de 3,2 km no trabalho de infraestrutura da avenida Campos Sales, considerando o caminho de ida e volta.

Alguns parques e praças da cidade também contam com espaço delimitado para os ciclistas . O Parque Ponte dos Bilhares, gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), é referência para os ciclistas da cidade. A ciclofaixa existente no local tem 1.450 metros nas duas etapas. Os ciclistas contam, ainda, com duas bike station (estações de reparos para bicicletas, contendo ferramentas de utilidade).

Já entre os espaços projetados pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), são mais 4,7 km de ciclovia e ciclofaixa espalhadas pelos seguintes locais públicos: Passeio do Mindu (0,733 km de ciclofaixa e 0,833 km de ciclovia); Complexo Turístico Ponta Negra (2,9 km de calçadão compartilhado); Parque Campo Dourado (200 metros de calçadão compartilhado).

Com a inauguração do projeto Manôbike , foram criados inéditos 14,4 km de ciclorrotas no Centro Histórico de Manaus. Na avenida do Futuro, no Tarumã, que recebeu recapeamento completo, são mais 4 km de ciclofaixa nos dois sentidos da via.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Manaus tem 70 anos de criação e prestação de serviços à capital amazonense. A corporação é responsável pela segurança patrimonial de pontos turísticos da cidade, além de atuar em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), creches municipais, Junta Militar, terminais de integração da Cidade Nova (T4) e São José (T5), eventos municipais e outros espaços públicos e conta com o efetivo de 451 guardas municipais.

Desde 2016, a corporação vem sendo modernizada. Os guardas receberam novos equipamentos de segurança como coletes balísticos e acessórios para uso em motocicletas como capacetes, coletes e proteção de braços e pernas, entre outros.

*Com informações da Assessoria de Comunicação