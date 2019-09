Motorista dorme ao volante e destrói banca de frutas na Cidade Nova

Manaus - Após dormir ao volante, o condutor de um carro modelo Gol, de cor prata e placas JXU-95**, perdeu o controle e invadiu um comércio de frutas, na madrugada desta segunda-feira (19). O acidente aconteceu por volta das 3h30, na rua 27 do núcleo 4, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Ao Portal Em Tempo, o locatário Manoel Santos, de 46 anos, que trabalha com frutas no local, informou que estava em casa quando foi avisado sobre o acidente. O condutor do carro, que não teve o nome divulgado, disse que dormiu ao volante após deixar um amigo nas proximidades.

"Quando eu cheguei, o condutor do carro já estava negociando com o proprietário do espaço que irá pagar os prejuízos. Ele declarou que perdeu a direção do veículo após cochilar ao volante", disse.

O veículo destruiu as colunas de madeiras da cobertura do estabelecimento e parou após bater em um poste da rede elétrica.