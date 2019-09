No AM, corpo de aluno da UEA é encontrado em igarapé do Mindu

Manaus - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuou na remoção de um cadáver dentro do igarapé do Mindu, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus. O fato aconteceu na avenida Darcy Vargas com a rua Maceió, por volta das 10h30 desta segunda-feira (19).

De acordo com o sargento Júlio Brasil, da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi identificada como um estudante de tecnologia da informação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Victor Alfaia de Souza, de 21 anos.

"Já entramos em contato com a família da vítima que reside no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. As informações obtidas com duas mulheres que passavam pelo local são de que a vítima se apoiou no parapeito da ponte e se jogou, mas somente a perícia criminal deve apontar a causa da morte", disse.

Para a polícia, o jovem deve ter tirado a própria vida ao se jogar contra as pedras que ficam na extensão do igarapé.

Após os procedimentos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local acompanhando os procedimentos da perícia criminal.

Por conta da ocorrência, o trânsito apresentou lentidão e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para orientar o fluxo de veículos.