Vídeo: Tarólogo lê futuro do Amazonas e do Brasil em cartas

Tarólogo Richard Borges é entrevistado por Tatiana Sobreira no programa 'Conversa Franca' | Foto: Mayson Dantas

Manaus- Quem ainda não se deparou com curiosidade sobre o futuro que pode estar escrito nas "cartas ou nas estrelas" ? Para falar sobre esse assunto, que nesse mundo " tem mais mistérios do que sonha a nossa vã filosofia", o programa "Conversa Franca", da TV Web EM TEMPO, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira entrevistou na manhã desta segunda-feira (19), o tarólogo Richard Borges. Ele tirou dúvidas sobre o tarô com as previsões para o Brasil, o Amazonas e a cidade de Manaus.



Richard atende pessoas com previsões e terapias que ajudam na tomada de decisões. O profissional ressalta o significado do tarô e o seu papel na vida dos clientes. " Com isso eu posso ajudar pessoas, é um estudo muito sério. Eu trago conselhos por meio das cartas. O tarô é a arte de se ler através das lâminas e dá um caminho de vida."

A arte milenar era usada em diversas áreas e por diversos povos. Hoje os astrólogos mudaram a vida com os atendimentos virtuais com pessoas do Brasil e de diversos lugares do mundo.

Richard falou sobre a banalização e o preconceito com o tarô. Na entrevista ressalta que a arte não pode ser considerada como ciência, mas um conhecimento antigo que marca gerações.

O tarólogo afirma que 90% do público que busca os conselhos é de mulheres, seja na consulta presencial e nas redes sociais. "O tarô salva vidas, termina com relacionamentos abusivos, outros casos também que evitaram o suicídio.", afirmou.

Formado em designer gráfico, Richard viu na arte milenar a oportunidade de ganhar dinheiro e fazer o que sempre quis, ajudar pessoas. "Eu sonhava em trabalhar com isso, mas sempre estava na gaveta. Eu divulgava, mas seguia na carreira de designer gráfico."

Previsões para 2019

Confira as previsões para 2019 | Foto: Reprodução

Para o governo brasileiro, o tarólogo afirma que o equilíbrio vem, mas ainda vai demorar um pouco. As cartas mostram que há empolgação por parte dos brasileiros, mas alerta que não é o momento de fazer investimentos.

Sobre a Amazônia e o meio ambiente há negatividade e preocupação por parte do que será do futuro do planeta. As cartas mostram um caminho desfavorável para o planeta.

As previsões para o atual governo no Amazonas são favoráveis para o fim do mês com atitudes radicais e mudanças. O tarólogo ressalta da importância do uso da lei nesse caso.

Para a prefeitura de Manaus há previsão de um homem mais jovem assumir o cargo de prefeito em 2020.

Assista a entrevista na íntegra: