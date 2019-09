Caminhão desgovernado destrói muro de residência na Zona Norte

"O motorista e a dona da casa fizeram um acordo entre eles", afirmou a fonte policial | Foto: Divulgação

Manaus - Um caminhão desgovernado invadiu uma residência de alvenaria, na manhã desta terça-feira (20), por volta das 10h30. O imóvel está localizado na Rua Cúrio, comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O muro da casa ficou destruído e, por sorte, ninguém ficou ferido.



De acordo com a tenente Carolina, da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acidente só causou danos materiais. “O condutor do caminhão perdeu o controle do veículo e acabou invadindo a residência. Na hora do acidente, os moradores da casa estavam na área interna e não se feriram”, contou a autoridade policial.

Ainda segundo a fonte, não houve registro da ocorrência. “O motorista e a dona da casa fizeram um acordo entre eles. Com isso, não houve registro de Boletim de Ocorrência (B.O) na delegacia”, afirmou a tenente.

Veja o vídeo:

| Autor: Internauta