Cenas obscenas: alunos ‘pintam o 7’ ao som de funk em escola de Manaus

Manaus - Divulgado recentemente nas redes sociais, um vídeo vem intrigando a sociedade amazonense ao mostrar alunos da Escola Estadual Otávio Mourão, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus, dançando funk e ensaiando gestos obscenos. Nesta terça-feira (20), a reportagem procurou a Secretaria de Estado de Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc-AM), que confirmou ter tido conhecimento do vídeo horas atrás.

Em nota, a secretaria frisou que “todos os alunos envolvidos, tanto os que aparecem na gravação, quanto os que ajudaram no vídeo, foram identificados e sofrerão punições com base no regimento escolar - com medidas que vão desde suspensão, cumprimento de atividades extraclasse ou mesmo transferência da unidade de ensino”.

Conforme denúncia enviada juntamente com o vídeo ao Portal Em Tempo, o ato obsceno teria sido gravado durante atividades em prol do Dia do Estudante - informação confirmada posteriormente pela Seduc-AM: “os adolescentes, que cursam o ensino médio, teriam gravado o vídeo na última quinta-feira (15), quando eram realizadas atividades alusivas ao Dia do Estudante em todas as escolas da coordenação”.

Por fim, o órgão educacional informou que notificou os pais dos alunos, que afirmaram não compactuar com os comportamentos indisciplinares, manifestando apoio às medidas da gestão. À Seduc-AM, a coordenadoria informou que o fato foi considerado isolado e que na escola não são registrados comportamentos como o exposto.

Assista ao vídeo e tire suas conclusões: