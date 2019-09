Nova estação de ônibus na Ponta Negra é inaugurada

Prefeito de Manaus inaugura a nova estação de transporte coletivo urbano, na Ponta Negra | Foto: Divulgação

Manaus - Recebendo três mil pessoas por dia durante a semana e mais 10 mil nos fins de semana, o Complexo Turístico Ponta Negra, na zona Oeste, teve inaugurada nesta terça-feira, 20, pela prefeitura de Manaus, a nova estação do transporte coletivo urbano.

“A Ponta Negra é uma obra a ser aperfeiçoada sempre, a gente sempre vai ter o que fazer para melhorar o atendimento às pessoas. Não queríamos uma simples parada, queríamos uma estação de ônibus com o nível do Complexo Turístico Ponta Negra. Espero que as pessoas conservem, pois tem Wi-Fi, som ambiente e vai ter ônibus com frequência. O trabalhador e o banhista que vêm à Ponta Negra merecem isso, assim como os nossos irmãos manauaras e brasileiros de qualquer lugar, que morem e visitem Manaus”, destacou o prefeito de Manaus.

Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, a obra é essencial para a cidade | Foto: Divulgação

O valor da obra, avaliada em R$ 207.289,69 é justificado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) pela alto padrão da nova estação. De acordo com o órgão, o local tem 96 metros quadrados e possui padrão moderno e soluções arquitetônicas especiais para minimizar a sensação térmica e proporcionar mais conforto aos passageiros.



Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, a obra é essencial para a cidade. “Nós estamos fazendo aqui é um dever, é um projeto todo certo. Vamos mexer nas outras paradas, vamos criar o terminal 6 após as construções serem concluídas em toda a cidade” afirmou o prefeito.

O novo mobiliário urbano segue a arquitetura do local e do Centro de Atendimento do Turista (CAT), em construção, e está adaptado à alta demanda de público da Ponta Negra. As obras integram o pacote de obras preparado dentro das comemorações pelos 350 anos de Manaus.

Nova Estação do Transporte Coletivo Urbano na Ponta Negra | Foto: Divulgação

Novo CAT



Dentro das estratégias de melhorias para fomento do turismo na capital, o Complexo Turístico Ponta Negra vai ganhar também um Centro de Atendimento ao Turista (CAT) para facilitar o acesso às informações e atrações da capital e do Estado.

O projeto tem desenho arquitetônico minimalista, de inspirações regionais e faz parte da requalificação permanente do complexo, implementada nesta gestão.

Banners fixados no teto e no piso vão mostrar as principais atrações turísticas e naturais da capital e do Estado. A estrutura também terá um longo balcão com computadores embutidos para consultas.

O volume do projeto é inspirado nas clássicas e icônicas palafitas, sendo um pouco elevado do solo, como se estivesse levitando.

Uma calçada em curva dará acesso ao CAT, além de uma rampa, que cerca o centro. Barras de aço compõem a fachada, dando alusão à trama de madeira das ocas cobertas de palha.