Farra de alunos em sala de aula de escola em Manaus será punida

O vídeo viralizou após ser postado em redes sociais e mostra os alunos em uma verdadeira 'farra' em sala de aula | Foto: Reprodução

Manaus – A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM), informou por meio de nota, na tarde desta terça-feira (20), que os alunos que aparecem, em um vídeo, dançando funk em uma sala de aula da Escola Estadual Otávio Mourão, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus, “sofrerão punições com base no regimento escolar. As medidas vão desde suspensão, cumprimento de atividades extraclasse ou mesmo transferência da unidade de ensino”.



O vídeo viralizou após ser postado em redes sociais e mostra os alunos em uma verdadeira 'farra' em sala de aula, com atitudes até mesmo obscenas. As imagens teriam sido gravadas, na última quinta-feira (15), quando eram realizadas atividades alusivas ao 'Dia do Estudante'.

A Seduc informou ainda que a Coordenadoria Distrital de Educação (CDE-07), à qual a escola está subordinada, “notificou os pais que afirmaram não compactuar com os comportamentos indisciplinares, manifestando apoio às medidas da gestão. O fato foi considerado isolado e que na escola não são registrados comportamentos como o exposto”, finaliza a nota.

Vídeo de alunos em sala de aula de Manaus viralizou na internet | Autor: Reprodução internet