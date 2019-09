Vídeo: prefeitura anuncia novo anel viário e marca 'Manaus 350 anos'

Manaus - “Manaus para o mundo ver, Manaus para o mundo conhecer”, declarou o prefeito municipal, Arthur Neto, após a assinatura do Termo de Adoção com Responsabilidade Total de Rotatória, localizada na Avenida Torquato Tapajós. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa na sala de reunião do gabinete do prefeito, na sede da prefeitura, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.



De acordo com o Decreto de Adoção de Espaços Públicos, um espaço localizado na avenida Torquato Tapajós, próximo à entrada para o bairro Novo Israel, zona Norte, sela a parceria entre a Prefeitura de Manaus com a empresa Torquato Incorporações. No local será construída uma rotatória, implantação de alças de contorno e alargamento das faixas de trânsito nos dois sentidos da via. A empresa adotará o espaço e fará a manutenção.

O prefeito afirmou que a parceria realizada com a empresa de engenharia Torquato Incorporações, filiada ao Grupo Simões, beneficiará a cidade com a construção da rotatória, implantação de alças de contorno e alargamento das faixas de trânsito nos dois sentidos da via.

Projeto da construção do anel viário Torquato Tapajós promete aliviar o trânsito nesta região | Foto: Alex Pazuello/Semcom

“A construção do anel viário da Torquato Tapajós vai dar muitas opções de entrada e saída ao longo dessa avenida tão importante para a cidade. A rotatória vai dar um alívio aos motoristas, ao realizarmos esta medida prática de engenharia de trânsito. Todas estas ações sem custar um centavo do orçamento público”, comentou Arthur.



O representante do Grupo Simões, Victor Simões contou de onde partiu a iniciativa de investir na construção do anel viário.



“Nós tivemos o bom senso de pensar o que podemos fazer para beneficiar a cidade. Identificamos que aquela região tinha um fluxo muito intenso devido as indústrias de carretas e caminhões. Contratamos um projetista para fazer um anel viário naquela região. Devemos entender que a cidade é de todos nós e que devemos realizar ações para melhorá-la”, contou Victor.

Manaus 350 anos

O prefeito Arthur aproveitou o momento para assinar o Termo de Licenciamento de Uso de Marca com a empresa J. Cruz Indústria e Comércio LTDA, responsável pelos refrigerantes Magistral e Regente que cede a colocação da marca dos 350 anos de Manaus em 4 milhões de garrafas de refrigerantes.

O representante da empresa, Luiz Cruz, declarou a importância do firmamento da parceria com a Prefeitura para utilizar a marca Manaus 350 anos.

Os refrigerantes Magistral e Regente levarão a marca Manaus 350 anos | Foto: Alex Pazuello/Semcom

“Para nós é um orgulho grande, por sermos uma empresa genuinamente amazonense há quase 75 anos no mercado, poder por meio do nosso produto, do nosso rótulo, levar a homenagem dos 350 anos de Manaus a todos os municípios do Amazonas. A população vai tomar conhecimento desta data tão especial, ao mesmo tempo que irá tomar o nosso refrigerante que é uma das bebidas daqui, da nossa terra”, comentou Luiz.

Luiz Cruz não anunciou a data oficial em que os refrigerantes estarão com o rótulo comemorativo. Mas, ressaltou que em breve a empresa fará o lançamento.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Tarcísio Layme/ TV Em Tempo