Serviço de Fisioterapia da FCecon retoma projeto de saúde ocupacional

Manaus- Com o objetivo de diminuir a sobrecarga muscular dos servidores e colaboradores no ambiente de trabalho, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) retomou, nesta semana, o projeto-piloto de ginástica laboral “Serviço de Saúde Ocupacional”. As atividades haviam sido suspensas no mês de julho devido ao recesso acadêmico dos estudantes de graduação, que atuam como voluntários no projeto.

O projeto teve início em fevereiro deste ano, e é coordenado pelo Serviço de Fisioterapia da FCecon, em parceria com o Centro Universitário do Norte (Uninorte), e com o apoio do setor de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). As atividades ocorrem nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras.



Conforme a preceptora de Fisioterapia da Uninorte, Eloisa Oliveira de Araújo, o atendimento aos funcionários e colaboradores continua sendo feito nos setores da unidade hospitalar: Psicologia, Emergência, Enfermarias, dentre outros e no ambulatório. Ela disse que são realizados atendimentos em duas vertentes: a fisioterapia do trabalho e a ergonomia que investiga e detecta, no posto de trabalho, possíveis problemas que causam desconforto.

Ginástica laboral

Os exercícios duram no máximo 15 minutos, de acordo com Araújo, e visam prevenir lesões que podem ser ocasionadas por esforços por movimentos repetitivos. São feitos exercícios compensatórios nas musculaturas mais requeridas e não requeridas durante o trabalho, como liberação de pontos tensionais, alongamentos, dinâmicas e breves agachamentos com o peso do próprio corpo do colaborador.

“Também damos orientações sobre a necessidade de pausas. Além disso, fazemos uma análise ergonômica do local de trabalho, sendo verificada a postura, altura da cadeira e distância em relação à mesa. A intenção é evitar desconfortos ao servidor”, alertou Araújo.

Ambulatório

Caso o funcionário ou servidor necessite de atendimento específico, ele pode se dirigir ao ambulatório para agendar, de acordo com a demanda, uma consulta com o fisioterapeuta que avaliará as condições físicas. Os atendimentos são feitos pela manhã e à tarde.

Doenças

As principais patologias relacionadas a problemas ergonômicos no ambiente de trabalho são: movimentos repetitivos, dormência, fraqueza nas pernas ocasionadas por longos períodos em pé, cansaço muscular por conta de estresse ou sobrecarga de trabalho, além de dores nas articulações do pulso, lombar e cervical.

*Com informações da assessoria