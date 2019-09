Centro de Mídias do AM recebe prêmio nacional em inovação na educação

Cemeam é a principal tecnologia utilizada para diminuir as distâncias e levar educação aos lugares mais distantes do Estado | Foto: Divulgação

O Centro de Mídias da Educação do Amazonas (Cemeam), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM), recebeu, na noite de segunda-feira (19), em São Paulo, o troféu de destaque nacional no Prêmio Learning & Performance Brasil, que reconhece as melhores práticas em aprendizado do país.

Em funcionamento desde 2010, o Cemeam é a principal tecnologia utilizada pelo Governo do Amazonas para diminuir as distâncias e levar educação aos lugares mais longínquos do maior estado brasileiro.

Por meio do Cemeam, a Seduc-AM desenvolve o ensino presencial com mediação tecnológica, que possibilita a mais de 40 mil estudantes do interior do Amazonas o acesso ao Ensino Médio e Ensino Fundamental. Diferente do Ensino à Distância (EaD), esse modelo permite que os alunos das comunidades rurais e municípios do interior assistam à transmissão das aulas e, ao mesmo tempo, tenham, em sala de aula, a presença de professores mediadores que auxiliam no aprendizado.

Reconhecimento

Para o secretário de Estado de Educação (Seduc-AM), Luiz Castro, a iniciativa é merecedora do reconhecimento. "Capacitar, formar e inovar são algumas das características mais marcantes do Centro de Mídias. Trata-se de um ambiente inovador que transforma vidas por meio de tecnologias digitais. É um modelo essencial para que possamos alcançar os alunos das zonas rurais do Amazonas. O Cemeam permite que a distância não seja empecilho para que esses alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, com videoconferências e aulas expositivas diferenciadas", afirmou.

Atualmente, cerca de 44 mil alunos de todo o interior são alcançados com as aulas do Cemeam, segundo o diretor do projeto Júnior Mar, que representou a Seduc-AM na premiação. “Nós precisamos superar as barreiras das distâncias e só dessa maneira estamos conseguindo chegar e levar educação a quem antes não tinha acesso. É um orgulho imenso para nós poder receber mais esse reconhecimento”, afirmou.

O Centro de Mídias está entre as cinco iniciativas de Destaque Nacional | Foto: Divulgação

O Prêmio

Realizado pela Micropower, empresa do segmento de tecnologia e inovação, o Prêmio Learning & Performance Brasil promove o compartilhamento das melhores práticas em Desenvolvimento de Talentos e Gestão de Performance desde 2012, e já reconheceu mais de 150 projetos. Na edição de 2019, o Cemeam está entre as cinco iniciativas de Destaque Nacional - a mais alta categoria - ao lado de nomes como Bradesco, Embrapa e Prefeitura de Barueri.

Cemeam

O projeto de Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica atende a uma demanda reprimida histórica de estudantes interioranos que concluíam o ensino fundamental e não conseguiam prosseguir seus estudos porque não havia escola que oferecesse ensino médio na localidade em que residem.

Atualmente, essa modalidade de ensino abrange o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, o Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos, trabalhando com 200 dias letivos anuais, os mesmos componentes curriculares e mesma carga horária do ensino convencional regular. Uma Central de Produção Educativa para TV conectada a uma rede satelital bidirecional permite interatividade em tempo real e transmite diariamente, de 2ª a 6ª feira, aulas ministradas de sete estúdios, ao vivo, por meio de uma solução de videoconferência.

*Com informações da assessoria