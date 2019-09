Vídeo: botijão de gás explode e causa incêndio em lanchonete em Manaus

O Corpo de Bombeiros constatou que o vazamento do botijão, possa ter ocasionado a explosão | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Manaus - Uma lanchonete pegou fogo, após explosão em um botijão de gás e assustou os moradores, da rua Criciúma, bairro Alvorada 2, zona Centro-Oeste de Manaus. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (20), por volta das 22h, no Lanche e Pizzaria do Arthur.

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), foram acionados pela população e, contiveram as chamas evitando mais prejuízos ao proprietário.

Segundo informações do Sargento Herberson, que esteve na frente da operação, a causa do incêndio foi um provável vazamento de gás.

"Ao chegarmos no local, a lanchonete estava tomada de chamas. O fogo se alastrava para o andar acima do edifício, mas contivemos a tempo o sinistro. Em ocorrências como esta, as pessoas precisam manter a calma, ligar para o 192, não tentar combater as chamas e aguardar pela equipe de Bombeiros", orientou o sargento.

Com a explosão, copos, talheres, pratos, mesas voaram para a pizzaria ao lado | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

O promotor de vendas, Felipe Fernando, de 22 anos, que é vizinho do estabelecimento, contou que estava na casa da avó, a poucos metros do lanche, quando ouviu barulho da explosão e avistou o Arthur, o proprietário, e outro funcionário pedindo ajuda na rua.

"Quando eu corri pra ver, o Arthur e outro rapaz estavam correndo no meio da rua, eles estavam pegando fogo, desesperados. A minha casa por pouco não foi consumida também, mas os bombeiros chegaram e apagaram tudo." disse Felipe.

As vítimas foram socorridas pelos moradores e levadas ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona Sul. Onde estão aos cuidados dos enfermeiros do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), da unidade médica.

Até a publicação desta matéria não houve atualização no estado de saúde dos feridos.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Mariana Rocha/ TV Em Tempo