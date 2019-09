Seas lança Diagnóstico Socioterritorial do Amazonas

Manaus- A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) realiza nesta quinta-feira (22), às 14h, em sua sede, o lançamento do Diagnóstico Socioterritorial do Estado do Amazonas, com dados e análises que enfocam o conhecimento territorial do Estado na perspectiva da Política de Assistência Social.

A partir dele, será possível desenvolver ações preventivas nesta área. O lançamento será no auditório Dorinha Prado contará com a presença do corpo de técnicos da Seas e também de pesquisadores de instituições estaduais e federais, que auxiliaram na composição do diagnóstico.

O Diagnóstico Socioterritorial reúne informações sobre as vulnerabilidades, riscos e ações positivas no campo da assistência social em cada município amazonense. A metodologia adotada dividiu os municípios em calhas para que a análise fosse realizada.

A partir da compreensão das particularidades de cada município, o Governo do Amazonas poderá investir em serviços, programas, projetos e benefícios demandados por famílias e indivíduos. A proposta é melhorar os serviços que já existem e verificar onde as ações necessárias estão em falta, para que sejam implantadas.

O último Diagnóstico Socioterritorial feito pela Seas data de 2015, por isso foi necessário produzir um novo diagnóstico, com base em questionários enviados para os gestores municipais, dados secundários e informações geradas pela Rede do Sistema Único de Assistência Social (Suas). O diagnóstico vai dar fundamento ao Plano Plurianual (PPA) e ao novo Plano Estadual de Assistência Social (Peas 2020-2023).

*Com informações da assessoria