FPS entregará mais de R$ 240 mil para novos proponentes em Iranduba

Manaus- Nesta quinta-feira (22), o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), entregará R$ 241.200,00 para 123 novos proponentes do Programa Crédito Solidário, na Escola Estadual Isaías Vasconcelos, avenida Rio Madeira, em Iranduba (a 27 km de Manaus).

A cerimônia de entrega contará com a presença da secretária executiva institucional do Programa Crédito Solidário , Alessandra Bentes; a secretária executiva de Assuntos Administrativos do FPS, Kathelen Santos; e o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius.

Crédito Solidário

O programa é voltado a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, buscando levar uma alternativa de crédito para micro e pequenos empreendedores, oferecendo recursos que servirão como capital de giro para impulsionar o seu negócio e por meio dele, conquistar a renda fixa.

