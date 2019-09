Wilson Lima diz que governo intensificou fiscalização sobre queimadas

Manaus - O governador do Amazonas Wilson Lima (PSC) afirmou que está intensificando o trabalho de fiscalização nas áreas onde ocorrem queimadas no Estado. A declaração foi dada ao Portal Em Tempo nesta quarta-feira (21), após a entrega de armas e equipamentos para as polícias Militar e Civil, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Conforme o governador, os trabalhos de fiscalização são realizados por meio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), que vai ampliar as imagens e o monitoramento via satélite para identificar e coibir as queimadas ilegais mediante multas. O órgão fez uma recomendação às pessoas que realizam queimadas, reincidentemente, na região Sul do Estado a consultarem o Ipaam antes dos procedimentos.

"Iniciamos campanhas de orientação para a realização desse processo de roça e queimada de forma controlada. Recomendamos à população que procure o Ipaam para obter os procedimentos e não sejam penalizadas", enfatizou Wilson, acrescentando que o Governo vai preparar equipes de saúde para o atendimento de pessoas que desenvolvam problemas respiratórios devido às queimadas, durante o mês setembro, onde esse problema tende a se intensificar.