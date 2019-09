Ufam concede título de “Doutor Honoris Causa” ao pacifista Daisaku Ike

Solenidade de homenagem ocorreu na tarde desta quarta (18) | Foto: Leonardo Mota

Manaus - A Universidade Federal do Amazonas (UFAM), recebeu na tarde quarta-feira (21), o reitor da Universidade Soka, Yoshihisa Baba, do Japão, que veio ao brasil representando Daisaku Ikeda. Aos 91 anos, o japonês preside a Soka Gakkai Internacional (SGI), ONG vinculada à ONU, com 12 milhões de associados pelo mundo.

Com a vinda do reitor ao Amazonas, ele recebeu, em nome de Ikeda, o título de “Doutor Honoris Causa” da Universidade Federal do Amazonas, (Ufam). A honraria foi entregue pelo reitor da Ufam, Sylvio Puga, que durante a solenidade, também assinou o protocolo de intenções entre a Ufam e a Universidade Soka, para intercâmbio acadêmico entre professores, pesquisadores e estudantes, em prol do ensino, pesquisa e extensão.

A solenidade ainda contou com a inauguração da sala que será destinada à gestão das atividades do futuro convênio, localizada no Centro de Convivência da Ufam, no setor Norte do Campus Sede.

Na solenidade, o reitor retificou a importância do meio ambiente para os valores da universidade. "Em primeiro lugar, a Universidade de Soka está empenhada na criação de valores que promovam as Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), visando o ano de 2030", revelou ele.

Para Baba, o Brasil é o país ideal para acordos voltados para o meio ambiente. "O Brasil já possui a experiencia da Rio-92, foi sede de uma conferencia ambiental em 2012. Está familiarizado com esse fluxo de realizações de eventos relacionados a nossa linha de pensamento.A amazônia é, no sentido ambiental, um grande simbolo de luta pela preservação do meio ambiente", explicou o reitor.

Título de Dr Honoris Causa à Yoshihisa Baba, representando Daisaku Ikeda | Foto: Leonardo Mota

Por fim, o reitor japonês relembrou a importância da educação ambiental e dos planos em parceria com a UFAM. " A parceria feita com a UFAM nos auxilia a promovermos os objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da educação ambiental e lutar por nosso meio ambiente", finalizou.

No Amazonas

No início da década de 90, Ikeda idealizou o Instituto Soka – Amazonas (na época, Cepeam), que iniciou suas atividades com o plantio de 20 mil mudas, em 1991, em frente ao Encontro das Águas, em Manaus.

Neste ano, o Instituto Soka completou 25 anos e em parceria com universidades e institutos de tecnologia locais, tem promovido projetos de reflorestamento, experiências de educação ambiental e a formação de um banco de sementes de árvores nativas, numa área 52 hectares que é Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) — uma categoria de unidade de conservação que, pela vontade do proprietário, se compromete com a preservação da área.

Na área da educação ambiental, promove a Academia Ambiental, favorecendo crianças e adolescentes das redes de ensino pública e privada que participam de palestras e visitação nas trilhas ecológicas do local.

Idealizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, pela Vara Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias e pelo Instituto Soka, o programa Sementes da Vida realiza o plantio de uma muda de espécie amazônica para cada criança nascida em Manaus.

Yoshihisa Baba comentou sobre a importância da parceria | Foto: Leonardo Mota

Instituto Soka

A região do Instituto Soka, no passado, foi uma olaria portuguesa. Atualmente é uma área recuperada com o replantio de espécies amazônicas, que mantém ainda o banco de sementes.

Pelas realizações em defesa do meio ambiente e pelo desenvolvimento sustentável da região, a Assembleia Legislativa do Amazonas concedeu o título de Cidadão Honorário a Daisaku Ikeda, em 2001.

A Academia Amazonense de Letras outorgou o título de membro correspondente ao Dr. Ikeda e a Câmara Municipal de Manaus outorgou o título "Diploma de Mérito da Cidade de Manaus", em 2000.