Ipaam fiscaliza área preparada para ser desmatada na Efigênio Salles

Após a equipe chegar ao local das denúncias, foi identificada uma área que estava em preparação para ser desmatada | Foto: Ricardo Oliveira / Ipaam

Manaus - Após receber denúncias anônimas de que uma área estava sendo desmatada, na avenida Efigênio Salles, zona centro-sul de Manaus, fiscais do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) estiveram no local para averiguação, na manhã desta quarta-feira (21).

De acordo com o gerente de fiscalização do Ipaam, Hermógenes Rabelo, logo após a equipe chegar ao local das denúncias, foi identificada uma área que estava em preparação para ser desmatada, entretanto, por se tratar de um terreno menor que 10 hectares, a atividade de fiscalização compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

“Nós ligamos para o proprietário da área, e ele nos informou a situação, e lhe foi comunicado que o Instituto alertaria à Semmas, e caso não fosse emitida licença do órgão, o Ipaam iria intervir com as medidas administrativas cabíveis para autuação”.

O Ipaam fiscaliza e monitora atividades de queimadas e desmatamentos em todo o Amazonas | Foto: Ricardo Oliveira / Ipaam

Fiscalização

O Ipaam é o órgão que licencia, fiscaliza e monitora atividades em todo o estado do Amazonas, como exemplo disso, as queimadas e os desmatamentos, e a Semmas fica responsável pelo mesmo trabalho de fiscalização e licenciamento, mas em áreas menores e somente no município de Manaus.

Além disso, vale lembrar que quando se trata de invasões em áreas públicas, o órgão responsável é o Grupo Integrado de Prevenção à Invasões em Áreas Públicas (Gipiap), formado pela Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) e Secretaria de Administração e Gestão (Sead).