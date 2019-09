Novas estratégias para combater assaltos é definida pela SSP-AM

Coronel Louismar Bonates, secretário da SSP-AM, sentado com representantes da indústria de moto | Foto: Carlos Soares / SSP-AM

Manaus - Na tarde desta quarta-feira (21), o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, se reuniu com representantes do conselho da Federação das Indústrias, delegados da Polícia Civil e Comando de Policiamento Metropolitano da Polícia Militar para definir novas estratégias da Operação Rota Segura, que combate os roubos em ônibus que fazem o transporte de trabalhadores para as empresas.

O encontro ocorreu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. Conforme Bonates, o objetivo do encontro foi discutir parcerias que permitam aperfeiçoar o trabalho que é realizado atualmente.

Parceria



O representante da empresa Moto Honda, João Mezario, disse que a Federação das Indústrias vem contando com a parceria da Secretaria de Segurança para que as rotas das empresas do Distrito Industrial estejam protegidas dos criminosos.

Queda de 40% de roubos a ônibus



No primeiro semestre de 2019, a capital amazonense registrou uma redução de 40% em relação aos roubos a ônibus. Foram mais 5,8 mil abordagens a veículos do transporte coletivo. O objetivo é intensificar ações para que os índices diminuam ainda mais.

“Reduzimos 40%. É o suficiente? Não. Nós queremos zerar esses índices. Estamos buscando parcerias”, disse o secretário de Segurança.

*Com informações da assessoria