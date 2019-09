Vídeo: Wilson Lima anuncia promoção de 975 praças e oficiais

A medida, que valoriza o trabalho da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) | Foto: Diego Peres / Secom

Manaus - O governador Wilson Lima anunciou, na noite desta quarta-feira (21), a promoção de 975 policiais militares, elevando para 3.260 o número de praças e oficiais que subiram de patente no atual Governo. A medida, que valoriza o trabalho da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) no combate à criminalidade em todo Estado, foi autorizada pelo governador durante formatura no Comando Geral da corporação, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

Neste ano, as primeiras promoções, que são direitos dos policiais conforme as Leis 1.116/1974 (oficiais) e 4.044/2014 (praças), aconteceram em abril. Na oportunidade, o governador autorizou a promoção de 2.260 policiais, sendo 2.199 praças e 61 oficiais. Foi a primeira vez que o Governo do Amazonas cumpriu o direito em dia, ou seja, no mês de vencimento da promoção.

Escalonamento e data-base

Também nos primeiros meses de administração, Wilson Lima sancionou a Lei nº 4.865, que honrou o pagamento da segunda parcela do escalonamento (10,85%) mais a data-base 2019 (4,58%) aos policiais militares e bombeiros do Amazonas. A medida proporcionou correção de 15,43% nos salários das categorias a partir deste mês. O retroativo entre abril, mês da data-base, e agosto será parcelado e pago mensalmente até dezembro.

Reconhecimento



Com 27 anos dedicados à corporação, o subtenente promovido a segundo-tenente André Luiz Oliveira teve a sexta promoção da carreira. “Essa valorização é de grande valia para o policial militar, que diuturnamente labuta trazendo a paz, a ordem, a segurança para a nossa sociedade. Então, isso é uma forma de recompensa que o policial recebe pelo seu trabalho, que é desempenhado na sociedade. A promoção é algo que toca no coração do policial militar.

Comissões

O coronel Ayrton Norte explicou que o número de promoções de agosto devem passar de 1 mil. As comissões de Promoção de Praças (CPP) e de Oficiais (CPO) estão concluindo a análise dos policiais com o direito a ascender na carreira militar. “Nós temos a Comissão de Promoção de Praças e a Comissão de Promoção de Oficiais, que ainda estão analisando alguns pedidos. Logo, nós produziremos os processos e as atas, para levar ao governador. Essa promoção deve aumentar porque nós temos atos de bravura que o governador nos determinou a reconhecer”, disse Norte.

Reforço



Ainda nesta quarta-feira, o governador Wilson Lima entregou armas e equipamentos de segurança destinados ao fortalecimento dos policiais civis e militares. O material inclui fuzis e miras holográficas, adquiridos pela Secretaria de Segurança Pública, por meio de convênios com o Governo Federal e doações da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). A entrega faz parte do processo de renovação do armamento das forças de segurança.

O governador ressaltou, ainda, que o sistema prisional também foi beneficiado, com materiais de contenção. “O objetivo é combater situações de tumulto ou de agravamento no sistema prisional. Isso faz parte da nossa política de melhoria na segurança do sistema prisional do Estado. Alguns desses equipamentos vão, também, para o interior. Isso faz parte do processo de renovação de armamento”, afirmou.



*Com informações da assessoria

